Chia sẻ của Bí thư TPHCM khi cử tri khen việc dỡ rào dự án làm công viên

Ngày 2/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri phường Xuân Hòa, phường Bàn Cờ, phường Nhiêu Lộc (TPHCM). Đây là buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên của các ứng viên trước kỳ bầu cử.

Trước cử tri, 5 ứng viên thể hiện rõ cam kết thường xuyên liên hệ chặt chẽ với dân, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền. Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, người ứng cử đồng thời quyết liệt đeo bám việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 6 TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Sau phần trình bày lý lịch, chương trình hành động của ứng viên, cử tri tại khu vực trung tâm TPHCM đã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng đối với các đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, người dân tại 3 phường mong muốn các ứng viên thể hiện trách nhiệm của đại biểu dân cử, rèn luyện phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Cử tri kỳ vọng đại biểu gần dân, sát dân

Nêu ý kiến đầu tiên tại hội nghị, cử tri Nguyễn Thị Hiếu (phường Xuân Hòa) cho rằng, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá, nhưng đối diện không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là vấn đề hạ tầng. Cử tri mong muốn nếu trúng cử, các ứng viên sẽ tham gia tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách của địa phương, tập trung khắc phục vấn đề liên quan ngập nước do mưa lớn, triều cường, chú ý đến các vấn đề trong cuộc sống người dân.

Cử tri Nguyễn Thị Hiếu (phường Xuân Hòa) phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Chia sẻ về những người ứng cử, bà Nguyễn Thị Hiếu đánh giá cao đối với chương trình hành động và những đóng góp của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trong thời gian công tác tại thành phố. Trong đó, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM đã đưa ra nhiều chủ trương, định hướng có tác động tích cực đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

"Từ năm 2025 đến nay, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TPHCM. Các công trình đóng băng nhiều năm tại thành phố được tháo gỡ để trở thành công viên xanh, sạch, đẹp dịp Tết. Những điều trên đã giúp người dân thành phố phấn khởi và tạo khí thế mới cho toàn TPHCM", cử tri Nguyễn Thị Hiếu nói.

Cử tri của phường Xuân Hòa cũng quan tâm đến lĩnh vực y tế, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bà mong muốn ứng viên Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, phát huy vai trò, chuyên môn để giải quyết những vấn đề ô nhiễm môi trường, ngăn bệnh dịch lây lan, ngộ độc thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Cử tri Nguyễn Ngọc Định, phường Bàn Cờ, bày tỏ kỳ vọng đối với các ứng viên (Ảnh: Q.Huy).

Cử tri Nguyễn Ngọc Định, phường Bàn Cờ, kỳ vọng các ứng viên đang đảm nhiệm các chức vụ trong cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội nỗ lực nhiều hơn khi trúng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ mới. Theo ông Định, chương trình làm việc của Quốc hội thời gian qua rất khẩn trương, các kỳ họp kéo dài và đặt ra đòi hỏi cao hơn đối với từng đại biểu.

"Tôi mong các đại biểu chú trọng việc nâng cao kiến thức pháp luật để đóng góp hiệu quả cho việc xây dựng thể chế, pháp luật, đặc biệt là hoàn thiện bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các đại biểu cần thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp", cử tri Nguyễn Ngọc Định chia sẻ.

Mong cử tri lựa chọn những người ưu tú nhất

Trình bày tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, ông mong muốn được lắng nghe ý kiến của nhiều người dân trước kỳ bầu cử. Đây là những nội dung quan trọng đối với nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với người trúng cử và phục vụ quá trình công tác của từng ứng viên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trình bày chương trình hành động (Ảnh: Q.Huy).

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, chương trình hành động của từng ứng viên đều tập trung vào 3 nhiệm vụ chính là tham gia xây dựng luật, tham gia quyết định các vấn đề lớn của đất nước, giám sát các hoạt động theo phân công. Để làm được những điều trên, đại biểu Quốc hội cần thật sự là những người đại diện cho quyền lợi chính đáng của người dân.

"Đối với công tác xây dựng luật, tôi không phải chuyên gia nhưng từng có quá trình công tác 2 khóa tại Quốc hội, cảm nhận được những dự thảo luật khi đi vào cuộc sống sẽ có tác động ra sao. Đối với các vấn đề lớn của đất nước, đại biểu Quốc hội cũng cần xem xét có phù hợp với địa bàn mình phụ trách hay không", Bí thư Thành ủy TPHCM cho hay.

Trong phần phát biểu của mình, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc lắng nghe. Theo Bí thư Trần Lưu Quang, để phục vụ hoạt động giám sát, từng đại biểu phải sát dân, gần dân và biết lắng nghe.

"Việc lắng nghe không đơn giản. Đại biểu cần lắng nghe để ghi nhận ý kiến của tất cả mọi người, chọn lọc ý kiến xác đáng, nắm bắt những việc người dân quan tâm, bức xúc. Các ý kiến được lắng nghe cần đại diện cho lợi ích chung của người dân, nếu không sẽ gây hoang mang, thậm chí ngả sang phía nào đó không công bằng, không chính xác", Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Ứng viên Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Trả lời ý kiến cử tri Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao cho thành phố 5 nhiệm vụ lớn là giải quyết kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, xóa bỏ tệ nạn ma túy và tiếp tục công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đây là những vấn đề được cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc lần này.

"Mọi người khen thành phố và cá nhân tôi về việc dỡ hàng rào dự án làm công viên phục vụ người dân. Việc này không phải tôi làm mà anh em doanh nghiệp làm, xin dành sự tôn vinh cho những người đó", Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ thêm.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thông tin, ý tưởng ban đầu của thành phố là mong muốn người dân có thêm chỗ để tập thể dục, đi dạo. Sau đó, các doanh nghiệp đã lên kế hoạch cải tạo các khu đất trống làm địa điểm tham quan, vui chơi cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đô thị.

"Ý tưởng của chúng tôi là nghĩ nhiều hơn cho người dân bằng những việc nhỏ như vậy, từ đó mới ra được những việc lớn hơn", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhận định, các ứng viên đại biểu Quốc hội đều là những người ưu tú, có năng lực, đạo đức và kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực, hoạt động đang phụ trách. Bí thư Trần Lưu Quang mong muốn cử tri lựa chọn những người ưu tú nhất để bỏ phiếu, ủng hộ.