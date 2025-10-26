Nhân viên bảo vệ Metro số 1 TPHCM bị hành hung

Ngày 26/10, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai thanh niên tấn công người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ trên tàu điện. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày, trên một toa tàu thuộc tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đoạn qua ga Thủ Đức.

Người bị hành hung trong clip là nhân viên bảo vệ thuộc Công ty Bảo vệ Thái Long, đơn vị phụ trách an ninh tuyến Metro số 1.

Nam bảo vệ bị hai thanh niên tấn công trên tuyến Metro số 1 (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, hai thanh niên liên tục hành hung bảo vệ trên tuyến Metro số 1. Lúc này, nạn nhân cúi đầu chịu trận. Khi đã ngã xuống sàn, nạn nhân tiếp tục bị hai người dùng chân tấn công.

Thời điểm trên, nhiều hành khách chứng kiến vụ việc lao vào can ngăn, nhưng hai thanh niên không dừng lại. Toàn bộ vụ việc được hành khách quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Công an phường Thủ Đức đã mời những người liên quan lên làm việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, mâu thuẫn xuất phát từ việc nhân viên bảo vệ nhắc nhở hành khách gây mất trật tự.