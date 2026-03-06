Nguyên nhân sà lan đâm cầu Ghềnh khiến đường sắt qua Đồng Nai gián đoạn

Tối 6/3, Phòng Cảnh sát Giao thông công an tỉnh Đồng Nai thông tin nguyên nhân ban đầu vụ sà lan đâm vào cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai tại phường Biên Hòa.

Theo đó, khoảng 10h15 cùng ngày, sà lan do anh P.T.B. (26 tuổi) điều khiển lưu thông trên sông Đồng Nai từ hướng cầu Hóa An đến cầu Đồng Nai. Khi đến khu vực cầu Ghềnh, phần cột bít mui của sà lan va vào mặt phía dưới cầu tại khoang thông thuyền giữa, khiến phương tiện mắc kẹt vào dầm cầu.

Sà lan đâm vào cầu Ghềnh trưa 6/3 (Ảnh: Phước Tuần).

Vào thời điểm xảy ra va chạm, trên cầu có khoảng 6 xe máy cùng nhiều người đang lưu thông. Do cầu rung lắc mạnh, các xe máy bị ngã vào lan can khiến nhiều người bị thương nhẹ và được hỗ trợ sơ cứu kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát đường thủy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp Đội CSGT đường bộ số 1 và lực lượng cứu nạn cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai xử lý, điều tiết giao thông. Đồng thời thông báo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tạm dừng các chuyến tàu đi qua khu vực cầu Ghềnh nhằm bảo đảm an toàn.

Theo cơ quan chức năng, cú va chạm khiến dầm dọc chạy tàu tại nhịp 2, khoang 5 của cầu Ghềnh bị cong, vênh, biến dạng, đường ray bị lệch phương hướng. Thiệt hại cụ thể đang được đơn vị đường sắt kiểm tra, giám định.

Lực lượng CSGT đường thủy nhanh chóng có mặt tại khu vực cầu Ghềnh trưa 6/3 (Ảnh: Phước Tuần).

Qua kiểm tra ban đầu, thuyền trưởng và các thuyền viên trên sà lan không có nồng độ cồn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do thuyền trưởng không chú ý quan sát, không bảo đảm chiều cao phương tiện khi qua khoang thông thuyền, dẫn đến va chạm với dầm cầu.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và đường sắt qua khu vực cầu Ghềnh.

Cục Đường sắt Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo VNR tạm dừng chạy tàu qua cầu, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân sự cố và tổ chức kiểm định, đánh giá an toàn công trình.

Cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai (Ảnh: Phước Tuần).

Cơ quan này cũng đề xuất Vụ Vận tải - An toàn giao thông tham mưu công điện yêu cầu cảng vụ kiểm soát chặt chẽ tải trọng tàu bè, bảo đảm khổ tĩnh không thông thuyền; kiến nghị Bộ Công an xem xét khởi tố nếu phát hiện hành vi vi phạm quy định pháp luật về giao thông vận tải đường thủy.

Song song đó, các đơn vị liên quan được giao nghiên cứu phương án sửa chữa cầu theo lệnh khẩn cấp và bố trí nguồn vốn để khắc phục sự cố, sớm khôi phục hoạt động vận tải đường sắt qua khu vực.