Khởi tố vụ án sà lan tông cầu Ghềnh ở Đồng Nai

Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy đối với việc sà lan Thành Đạt 86 tông cầu Ghềnh, xảy ra ngày 6/3, tại Km 38+050 tuyến sông Đồng Nai, thuộc phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10h17 ngày 6/3, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, ngụ tại xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển sà lan Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai, theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu.

Khi đến khu vực giao nhau với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua cầu Ghềnh thuộc địa phận phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sà lan va chạm trực tiếp vào khoang số 5, nhịp số 2 của cầu Ghềnh, làm cho công trình cầu và đường sắt biến dạng cong vênh, lệch đường ray trên cầu.

Ngành đường sắt đang khắc phục hư hỏng của cầu Ghềnh (Ảnh: Hoàng Bình).

Vụ tai nạn đã buộc dừng chạy các đoàn tàu khách, tàu hàng qua khu vực ga Biên Hòa - Dĩ An, đến nay chưa khắc phục xong, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và kết cấu hạ tầng quốc gia; đặc biệt, ảnh hưởng đối với ngành đường sắt, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hàng hóa và quyền lợi của rất nhiều khách hàng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lực lượng đến hiện trường, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành phong toả hiện trường, cấp cứu người bị thương và thông tin vụ tai nạn đến các tổ chức, đơn vị khai thác vận tải có liên quan, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện, tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, khoảng 10h17 ngày 6/3, sà lan chạy trên sông Đồng Nai theo hướng thượng nguồn về TPHCM đã va vào nhịp số 2 của cầu Ghềnh, sau đó lùi lại và tiếp tục va vào nhịp số 3.

Hai cú va chạm khiến một số kết cấu cầu bị biến dạng, nhiều bu lông đứt, hệ dầm và giằng gió bị xê dịch; gối cầu lệch khoảng 25mm, còn hướng tuyến đường ray trên cầu lệch khoảng 320mm. Cú va chạm khiến cầu rung lắc mạnh, 6 xe máy đang lưu thông trên cầu ngã vào lan can, hai người bị thương phải nhập viện.

Hiện trường vụ tai nạn cầu Ghềnh (Ảnh: Hoàng Bình).

Về phương án khắc phục tạm thời, ngành đường sắt gia cố các dầm bị biến dạng tại nhịp 2 bằng dầm thép chữ I dài 8m. Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, dự kiến trưa ngày 12/3 tàu có thể chạy qua cầu với tốc độ 5km/h. Song song đó, dầm mới sẽ được chế tạo để thay thế, dự kiến hoàn tất trong khoảng 60 ngày.

Sự cố khiến giao thông đường sắt Bắc - Nam qua khu vực bị gián đoạn. Ngành đường sắt ước tính thiệt hại hơn 40 tỷ đồng và có thể tăng lên 140 tỷ đồng nếu việc khôi phục chạy tàu kéo dài.

Để phục vụ hành khách, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tiếp tục bố trí xe trung chuyển giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An, đồng thời tạm dừng một số tuyến tàu địa phương như Sài Gòn - Phan Thiết, Sài Gòn - Nha Trang.