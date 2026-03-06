Đề xuất xem xét khởi tố vụ sà lan đâm hỏng cầu Ghềnh ở Đồng Nai

Cục Đường sắt Việt Nam vừa có báo cáo sơ bộ gửi Bộ Xây dựng về sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh (cầu Đồng Nai lớn) trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM, đồng thời kiến nghị xem xét khởi tố nếu phát hiện vi phạm quy định pháp luật về giao thông đường thủy.

Theo báo cáo, khoảng 10h10 ngày 6/3, một sà lan đã va vào dàn thép nhịp 2 của cầu Ghềnh - cây cầu đường sắt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cú va chạm làm biến dạng một số cấu kiện dầm, đồng thời khiến một người đi xe máy trên cầu bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ sà lan đâm hỏng cầu Ghềnh ở Đồng Nai (Ảnh: Phước Tuần).

Do cầu bị hư hỏng, hoạt động chạy tàu Bắc - Nam qua khu vực phải tạm dừng để kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn. Đến 13h cùng ngày, tàu SE22 đang dừng tại ga Dĩ An (xuất phát từ TPHCM) được điều hướng chạy về ga Sài Gòn để trả vé cho hành khách. Đồng thời, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giải thể các đoàn tàu SE22, SE10 và TN4.

Ngay sau sự cố, lãnh đạo VNR đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm định, đánh giá thiệt hại và xây dựng phương án xử lý; đồng thời tổ chức chuyển tải hành khách và hàng hóa bằng phương tiện thay thế trong thời gian chờ khắc phục.

Cục Đường sắt Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo VNR tạm dừng chạy tàu qua cầu, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân sự cố và tổ chức kiểm định, đánh giá an toàn công trình.

Cơ quan này cũng đề xuất Vụ Vận tải - An toàn giao thông tham mưu công điện yêu cầu cảng vụ kiểm soát chặt chẽ tải trọng tàu bè, đảm bảo khổ tĩnh không thông thuyền; kiến nghị Bộ Công an xem xét khởi tố nếu phát hiện hành vi vi phạm quy định pháp luật về giao thông vận tải đường thủy.

Song song đó, các đơn vị liên quan được giao nghiên cứu phương án sửa chữa cầu theo lệnh khẩn cấp và bố trí nguồn vốn để khắc phục sự cố, sớm khôi phục hoạt động vận tải đường sắt qua khu vực.

Cầu Ghềnh là công trình cầu đường sắt cấp I, dài 239m, gồm ba nhịp dàn thép, mỗi nhịp dài 76m. Công trình được xây mới năm 2016 để thay thế cây cầu cũ từng bị sà lan đâm sập trước đó.