Xem xét khởi tố vụ sà lan tông cầu Ghềnh ở Đồng Nai

Tại cuộc họp khắc phục vụ tai nạn ở cầu Ghềnh do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cùng UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn người dân, đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp phân luồng giao thông đường thủy và đường bộ.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khám nghiệm hiện trường, làm việc với thuyền trưởng và các bên liên quan. Phương tiện gây tai nạn đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Các cơ quan chức năng cũng đang xác định thiệt hại, định giá tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ va chạm.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là thuyền trưởng đã thiếu quan sát, sà lan không đảm bảo chiều cao khi qua khoang thông thuyền nên va vào dầm cầu. Công an tỉnh Đồng Nai đang giám định thiệt hại để làm căn cứ xem xét khởi tố, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường vụ sà lan tông cầu Ghềnh (Ảnh: Hoàng Bình).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà nhận định, sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến vận tải bằng đường sắt qua địa phương. Việc khắc phục sự cố phải đảm bảo nhanh, an toàn nhằm sớm khôi phục giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ông cũng đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm nhằm đảm bảo tính răn đe.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đề nghị cơ quan công an xem xét khởi tố vụ án để điều tra làm rõ trách nhiệm, bởi đây là lần thứ hai cầu Ghềnh xảy ra sự cố va chạm phương tiện thủy.

"Không thể để tình trạng người điều khiển phương tiện thiếu ý thức, cẩu thả gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng giao thông quốc gia", Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, khoảng 10h17 ngày 6/3, sà lan NB-8437 chạy trên sông Đồng Nai theo hướng thượng nguồn về TPHCM đã va vào nhịp số 2 của cầu Ghềnh, sau đó lùi lại và tiếp tục va vào nhịp số 3.

Hai cú va chạm khiến một số kết cấu cầu bị biến dạng, nhiều bu lông đứt, hệ dầm và giằng gió bị xê dịch; gối cầu lệch khoảng 25mm, còn hướng tuyến đường ray trên cầu lệch khoảng 320mm. Cú va chạm khiến cầu rung lắc mạnh, 6 xe máy đang lưu thông trên cầu ngã vào lan can, hai người bị thương phải nhập viện.

Cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Về phương án khắc phục tạm thời, ngành đường sắt sẽ gia cố các dầm bị biến dạng tại nhịp 2 bằng dầm thép chữ I dài 8m. Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, dự kiến trưa ngày 12/3 tàu có thể chạy qua cầu với tốc độ 5km/h. Song song đó, dầm mới sẽ được chế tạo để thay thế, dự kiến hoàn tất trong khoảng 60 ngày.

Sự cố khiến giao thông đường sắt Bắc - Nam qua khu vực bị gián đoạn. Ngành đường sắt ước tính thiệt hại hơn 40 tỷ đồng và có thể tăng lên 140 tỷ đồng nếu việc khôi phục chạy tàu kéo dài. Để phục vụ hành khách, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tiếp tục bố trí xe trung chuyển giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An, đồng thời tạm dừng một số tuyến tàu địa phương như Sài Gòn - Phan Thiết, Sài Gòn - Nha Trang.