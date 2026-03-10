Thông đường sắt Hà Nội - TPHCM qua cầu Ghềnh sáng 11/3

Tối 10/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, cơ quan chức năng đã khắc phục điểm hư hỏng tại cầu Ghềnh (Đồng Nai).

Theo vị này, vào 9h ngày 11/3, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam sẽ thông tuyến qua cầu Ghềnh, kết thúc 4 ngày gián đoạn của tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM.

Tuyến đường sắt qua cầu Ghềnh dự kiến thông tuyến vào sáng 11/3 (Ảnh: M.H.).

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 10h17 ngày 6/3, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, ngụ xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển sà lan Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu.

Khi đến khu vực giao cắt với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua cầu Ghềnh (phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), sà lan va chạm trực tiếp vào khoang số 5, nhịp số 2 của cầu Ghềnh, làm công trình cầu và kết cấu đường sắt bị cong vênh, đường ray trên cầu bị lệch.

Sự cố khiến giao thông đường sắt Bắc - Nam qua khu vực bị gián đoạn. Ngành đường sắt ước tính thiệt hại hơn 40 tỷ đồng và có thể tăng lên khoảng 140 tỷ đồng nếu việc khôi phục chạy tàu kéo dài.

Để phục vụ hành khách, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn tiếp tục bố trí xe trung chuyển giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An, đồng thời tạm dừng một số tuyến tàu địa phương như Sài Gòn - Phan Thiết và Sài Gòn - Nha Trang.