Kiến nghị Iran cho tàu Việt Nam đi qua eo biển Hormuz theo thứ tự ưu tiên

Ngày 27/3, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng, liên quan tới việc triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động tại khu vực Trung Đông.

Cục đã tổ chức cuộc họp với Cục Lãnh sự, Vụ Trung Đông (Bộ Ngoại giao), đại diện Đại sứ quán một số quốc gia trong khu vực Trung Đông cùng các doanh nghiệp vận tải biển, chủ tàu Việt Nam có tàu hoạt động tại khu vực này.

Theo báo cáo của doanh nghiệp vận tải, có 19 tàu thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông, trong đó có 4 tàu treo cờ Việt Nam và 15 tàu treo cờ nước ngoài.

Các doanh nghiệp kiến nghị cơ quan nhà nước có ý kiến với Iran tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an toàn, cho phép tàu thuyền thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, thuyền viên Việt Nam được hoạt động, lưu thông tại khu vực vịnh và eo biển Hormuz.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với Bộ Ngoại giao Việt Nam để làm việc với Bộ Ngoại giao của Iran, đề nghị phía bạn quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ Việt Nam.

Trong đó, đề nghị phía Iran cho phép tàu thuyền mang cờ quốc tịch Việt Nam, tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài nhưng thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, cùng thuyền viên Việt Nam được hoạt động, lưu thông, đi lại an toàn qua khu vực eo biển Hormuz.

Việc ưu tiên các tàu được đề xuất theo thứ tự.

Ưu tiên thứ nhất là tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam, thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, chở hàng hóa từ Trung Đông về Việt Nam và ngược lại.

Ưu tiên thứ hai cho các tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài, thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, thuyền viên là công dân Việt Nam.

Ưu tiên thứ ba là cho các tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài, thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, thuyền viên nước ngoài, vận chuyển hàng hóa ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, đề nghị Iran tạo điều kiện thuận lợi cho tàu biển Việt Nam được lưu thông qua eo biển Hormuz để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu từ khu vực Trung Đông về Việt Nam, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định.

Đề nghị phía Iran xem xét hỗ trợ, ban hành thông báo chính thức về việc cho phép tàu thuyền, thuyền viên Việt Nam đi qua khu vực eo biển Hormuz, làm cơ sở để các doanh nghiệp vận tải biển và chủ tàu Việt Nam có thể mua bảo hiểm chiến tranh theo quy định (do hiện nay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm từ chối cung cấp bảo hiểm nếu không có thông báo chính thức từ phía Iran).

Cục cũng kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại khu vực Trung Đông chủ động theo dõi, cập nhật tình hình, kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ cần thiết đối với tàu biển và thuyền viên Việt Nam khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

Cùng ngày Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất chính sách thu phí hàng hải nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam chịu tác động ảnh hưởng do biến động giá nhiên liệu tăng.

Đồng thời, Cục cũng đề nghị xem xét chủ trương giảm mức thu phí, lệ phí hàng hải của các tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải đang áp dụng theo biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải nội địa hiện nay của Bộ Tài chính về mức thu 0 đồng/GT.

Đối với hoạt động hàng hải quốc tế là chính sách thu phí, lệ phí liên quan chủ yếu đến tàu thuyền nước ngoài vào, rời cảng biển Việt Nam do vậy ngoài việc thực hiện nộp phí, lệ phí theo chính sách thu của Việt Nam khi tàu thuyền cập cảng Việt Nam sẽ còn phải thực hiện theo chính sách thu chung của chính quyền cảng biển nước ngoài (tuyến hoạt động quốc tế).

Do vậy Cục đề nghị không giảm mức thu đang quy định tại Biểu phí, lệ phí hoạt động hàng hải quốc tế...