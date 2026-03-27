Bỏ Nghị định 100, mức phạt ở Nghị định 168 có cao hơn không?

Ngày 26/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5.

Điểm đáng chú ý, nghị định này bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019/NĐ-CP (văn bản trước đây quy định xử phạt vi phạm hành chính trong cả lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt).

Một trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến. Đây là hành vi bị tăng nặng mức xử phạt tại Nghị định 168 so với Nghị định 100 (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được thi hành. Khi Nghị định 168 có hiệu lực đã thay thế các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Nghị định 100.

Một số độc giả thắc mắc, vậy sau khi Nghị định 168 thay thế cho Nghị định 100, thì các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại Nghị định 168 có cao hơn mức phạt tại Nghị định 100 hay không?

Về vấn đề này, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết tại Nghị định 168, nhiều hành vi vi phạm sẽ có mức xử phạt vi phạm hành chính tăng rất cao.

Theo vị đại diện Cục CSGT, có 3 nhóm hành vi tăng nặng mức tiền xử phạt tại Nghị định 168, đó là xâm phạm trật tự quản lý nhà nước như dùng biển số giả, che biển số. Nhóm thứ 2 là cố ý vi phạm, làm xấu văn hóa giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều. Còn thứ 3 là nhóm hành vi gây ra tai nạn giao thông.

Theo Cục CSGT, các cơ quan chức năng, lực lượng thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đều xác định: "Mục tiêu không phải để tăng mức thu tiền phạt nộp ngân sách nhà nước, mà để quyết tâm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của người tham gia giao thông".

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết các mức xử phạt vi phạm giao thông tại Nghị định 100 (cũ) và Nghị định 168 (đang được áp dụng):