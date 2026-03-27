Bỏ Nghị định 100, vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử phạt thế nào?

Ngày 26/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cùng ngày Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5.

Điểm đáng chú ý, nghị định này bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019/NĐ-CP (văn bản trước đây quy định xử phạt vi phạm hành chính trong cả lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt).

Một chốt kiểm soát nồng độ cồn tại Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Trước thông tin nêu trên, một số bạn đọc thắc mắc, vậy sau khi bỏ Nghị định 100, việc lực lượng CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ được áp dụng theo nghị định, luật nào?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trước hết người dân cần hiểu, việc bãi bỏ Nghị định 100 không có nghĩa là dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà là thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

"Sau khi bãi bỏ Nghị định 100, việc xử lý về vi phạm nồng độ cồn sẽ được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Theo Cục CSGT, năm 2020 Nghị định 100 có hiệu lực thi hành.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với một tài xế (Ảnh: Trần Thanh).

"Tới ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được thi hành. Khi Nghị định 168 có hiệu lực, nó đã thay thế các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Nghị định 100.

Tiếp đó, ngày 26/3, khi Nghị định số 81/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nó đã thay thế nốt phần quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt", vị đại diện Cục CSGT lý giải.

Như vậy, sau khi bãi bỏ hoàn toàn Nghị định 100, việc xử lý, xử phạt vi phạm nồng độ cồn sẽ được áp dụng theo Nghị định 168/2024, đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Điểm khác biệt chính trong xử lý vi phạm nồng độ cồn giữa Nghị định 168 và Nghị định 100 là việc trừ điểm GPLX. Theo đó, tại Nghị định 168, người vi phạm nồng độ cồn sẽ bị trừ điểm GPLX (từ 4 đến 10 điểm tùy mức độ) song song với việc bị phạt tiền và tước quyền sử dụng GPLX, thay vì chỉ bị tước GPLX như trước tại Nghị định 100.