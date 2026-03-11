Thông tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM qua cầu Ghềnh với vận tốc 5km/h

9h sáng 11/3, chuyến tàu hàng số hiệu H-4501 kéo theo 22 toa tàu có tổng trọng tải gần 1.000 tấn đã lưu thông qua cầu Ghềnh từ hướng Đồng Nai đến TPHCM sau 5 ngày gián đoạn do sà lan va chạm cầu Ghềnh.

Theo ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đường sắt Việt Nam, sau thời gian khắc phục gia cố dầm cầu nhịp N2 của cầu Ghềnh và thử tải an toàn, khu gian Biên Hòa - Dĩ An chính thức thông tuyến.

Tàu hàng H-4501 xuất phát từ ga Biên Hòa đến ga Dĩ An với vận tốc 5km/h. Sau chuyến tàu hàng H-4501, lúc 9h40 chuyến tàu SE6 từ Sài Gòn đi Hà Nội là chuyến tàu khách đầu tiên qua cầu Ghềnh an toàn.

Chuyến tàu H-4501 đi qua cầu Ghềnh sau 5 ngày gián đoạn do sà lan va chạm cầu (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Tổng công ty đường sắt Việt Nam, sau khi thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh với vận tốc 5km/h, các đơn vị liên quan tiếp tục gia cố dầm ngang của cầu Ghềnh nhằm đảm bảo an toàn trước khi Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc làm mới nhịp N2 thay thế như phương án khắc phục của Tổng công ty đường sắt Việt Nam đề xuất trước đó.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 10h17 ngày 6/3, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, ngụ xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển sà lan Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu.

Khi đến khu vực giao cắt với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua cầu Ghềnh (phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), sà lan va chạm trực tiếp vào khoang số 5, nhịp số 2 của cầu Ghềnh, làm công trình cầu và kết cấu đường sắt bị cong vênh, đường ray trên cầu bị lệch.

Nhân viên Tổng Công ty đường sắt Việt Nam kiểm tra chuyến tàu đầu tiên lưu thông qua cầu Ghềnh sau vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Bình).

Sự cố khiến giao thông đường sắt Bắc - Nam qua khu vực bị gián đoạn. Ngành đường sắt ước tính thiệt hại hơn 40 tỷ đồng và có thể tăng lên khoảng 140 tỷ đồng nếu việc khôi phục chạy tàu kéo dài.

Để phục vụ hành khách, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn tiếp tục bố trí xe trung chuyển giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An, đồng thời tạm dừng một số tuyến tàu địa phương như Sài Gòn - Phan Thiết và Sài Gòn - Nha Trang.