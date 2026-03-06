Dự kiến sửa cầu Ghềnh 5-7 ngày, khách đi tàu được trung chuyển bằng ô tô

Chiều 6/4, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, sau vụ tàu hàng đâm cầu Ghềnh khiến dầm cầu bị cong, cơ quan quản lý đường sắt sẽ sửa, kiểm định, thay mới và thử tải an toàn sau đó mới thông tàu tuyến đường sắt Bắc - Nam, khu gian Dĩ An - Biên Hòa.

Theo kế hoạch, dự kiến thời gian sửa và thử tải an toàn cầu Ghềnh kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Về phương án chạy tàu, ngành đường sắt sẽ sắp xếp trung chuyển hành khách bằng ô tô giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An trong thời gian khu gian Biên Hòa - Dĩ An tạm dừng chạy tàu.

Cầu Ghềnh bị hư hỏng sau khi bị tàu hàng đâm vào nhịp cầu (Ảnh: Phước Tuần).

Hiện, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp với ngành đường sắt để giải tỏa, trung chuyển hành khách, hàng hóa từ ga Sài Gòn, ga Dĩ An về ga Biên Hòa. Phối hợp với Công an tỉnh, UBND phường Trấn Biên để hỗ trợ an ninh trật tự, xử lý ùn tắc giao thông đường vào ga Biên Hòa do lượng xe trung chuyển hàng hóa và hành khách về khá lớn.

Đại diện Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, sau sự cố tàu hàng va chạm với cầu Ghềnh, ngành đường sắt đã ngừng chạy các tàu TN4, SE22 và SE10 xuất phát từ ga Sài Gòn trong ngày 6/3. Đối với các đoàn tàu khách qua khu vực này, ngành đường sắt tổ chức chuyển tải bằng đường bộ từ ga Biên Hòa đến ga Dĩ An và ngược lại.

Các tàu xuất phát từ ga Sài Gòn gồm SE4, SE2, SNT2 sẽ chuyển tải tại ga Dĩ An. Các tàu SE7, SE5, SPT1 và SE11 đến ga Biên Hòa cũng được chuyển tải bằng đường bộ. Theo đại diện ngành đường sắt, khoảng 1.500 hành khách phải chuyển tải trong ngày 6/3.

Hành khách được trung chuyển từ ga Biên Hòa lên TPHCM bằng ô tô (Ảnh: Phước Tuần).

Ngay trong chiều nay, Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã huy động nhiều ô tô để trung chuyển hành khách từ ga Biên Hòa đến ga Dĩ An để tiếp tục hành trình về ga Sài Gòn.

Nhiều hành khách ở ga Sài Gòn, Biên Hòa (Đồng Nai) đã thay đổi kế hoạch về quê, đi công tác bằng xe khách và máy bay sau khi các chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn bị hủy do ảnh hưởng của vụ tàu thủy đâm cầu Ghềnh.

Cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai, được người Pháp xây dựng đầu thế kỷ XX. Tháng 3/2016, một sà lan từng đâm sập cầu này, nhiều người và xe máy rơi xuống sông. Sau đó, Chính phủ cho xây cầu mới gồm ba nhịp như hiện nay. Ngoài đường sắt, cầu có hai lối dành cho xe máy nối 2 phường Biên Hòa và Trấn Biên.

Cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai (Ảnh: Phước Tuần).