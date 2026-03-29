Cây xanh bật gốc giữa trời mưa, đè trúng người đi xe máy ở Hà Nội

Ngày 29/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, khoảng 10h20 cùng ngày, tại phố Tô Hiệu (phường Hà Đông, TP Hà Nội) xảy ra vụ việc cây xanh đổ trúng một người đi xe máy.

Thân cây xanh đổ, đè trúng người đi xe máy (Ảnh: Lê Hoàng).

Vào thời gian trên, xe máy mang BKS 33N4-20.xx do một nam tài xế điều khiển đi trên phố Tô Hiệu, khi di chuyển đến trước số nhà 68 bất ngờ bị một cây xanh ven đường bật gốc, đổ đè trúng người và chiếc xe.

"Vụ việc khiến lái xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu. Thời điểm xảy ra sự việc trời có mưa. Sau khi nắm được thông tin, đơn vị cử cán bộ tới hiện trường phân luồng, làm rõ vụ việc", vị đại diện nói.

Phần thân cây xanh đổ, chắn ngang đường (Ảnh: Lê Hoàng).

Tại hiện trường, phần thân cây xanh đổ, đè trúng thân xe máy, phần thân cây đổ chắn ngang đường khiến giao thông di chuyển khó khăn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.