Hiện trường sà lan đâm cầu Ghềnh ở Đồng Nai, gián đoạn nhiều đoàn tàu lửa

Khoảng 10h15 ngày 6/3, sà lan chở hàng số hiệu NB8437 đi từ hướng cầu Hóa An về cầu Đồng Nai đã va chạm mạnh vào một nhịp cầu Ghềnh (phường Biên Hòa, Đồng Nai).

Vụ va chạm khiến 6 xe máy người dân đang đi trên cầu (phần cầu đường bộ) bị ngã vào lan can cầu khiến nhiều người bị thương, trong đó có 2 người nhập viện.

Cú va chạm khiến đường sắt bị xô lệch, lan can đường bộ bị cong, hư hỏng. Nhiều xe máy bị va chạm hư hỏng, bể kính chiếu hậu.

Ngay khi nhận tin vụ tai nạn, cơ quan chức năng phường Biên Hòa và Trấn Biên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa 2 đầu cầu, xác minh nguyên nhân sự việc.

Tấm thép mặt đường phần cầu đường bộ của cầu Ghềnh bị cong, vênh cao sau vụ va chạm mạnh với tàu hàng.

Nhiều xe máy bị ngã, va chạm mạnh vào lan can thép bên cầu Ghềnh.

Bà Lê Thị Ngọc Hương (ngụ phường Trấn Biên, Đồng Nai) cho biết, khi đang chạy xe máy qua cầu từ phường Biên Hòa sang phường Trấn Biên, đến nhịp cầu thứ ba thì bất ngờ nghe tiếng va chạm lớn rồi ngã xuống đường.

“Tôi va vào lan can cầu, nhìn xuống sông thì thấy một sà lan vừa va vào cầu. Sau đó người dân hỗ trợ đưa tôi vào bờ và chở đi bệnh viện”, bà Hương kể.

Ngay sau vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã tăng cường nhiều ca nô tuần tra, bảo vệ, hướng dẫn hướng di chuyển của các sà lan, tàu thủy qua lại khu vực cầu Ghềnh an toàn.

Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn phối hợp các đơn vị liên quan ngành đường sắt nhanh chóng có mặt tại cầu Ghềnh, kiểm tra hiện trạng hư hỏng của đường ray, lan can bảo vệ cầu.

Ông Lường Công Vỹ (SN 1959, quê Thanh Hóa) bị thương sau vụ tàu hàng đâm vào cầu Ghềnh đang cấp cứu tại một bệnh viện ở phường Trấn Biên (Đồng Nai). Ông Vỹ bị thương ở phần vai, tay và đầu.

Tàu Thành Đạt 06 số hiệu NB8437 thả neo ở sông Đồng Nai, gần khu vực cầu Ghềnh để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Cầu Ghềnh là cầu đường sắt và xe máy nối từ cù lao Hiệp Hòa (phường Trấn Biên) sang phường Biên Hòa.

Cách đây 10 năm, tháng 3/2016, cầu Ghềnh bị sà lan đâm sập khiến nhiều người và xe máy rơi xuống sông. Sau đó, ngành đường sắt đã làm mới cầu Ghềnh như hiện nay.