Lãnh đạo Hà Nội nói rõ về vị trí sân bay thứ 2

Chiều 28/3, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Phát biểu thảo luận trước đó, đại biểu Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, cho rằng cần làm rõ quy hoạch sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô đặt tại xã Ứng Hòa.

Theo ông Huân, quy mô sân bay thứ 2 dự kiến khoảng 1.500ha, công suất 30-50 triệu hành khách/năm, sân bay sẽ chiếm 22% diện tích xã Ứng Hòa và hầu như toàn bộ xã sẽ bị ảnh hưởng.

Cho biết việc xây dựng sân bay thứ 2 là cần thiết, tuy nhiên ông Huân cho rằng tỉnh Ninh Bình đã quy hoạch sân bay ở khu vực Liêm Tuyền (tỉnh Hà Nam cũ) cách Hà Nội khoảng 17km, nếu Hà Nội đặt sân bay thứ 2 tại Ứng Hoà, 2 sân bay trên sẽ gần nhau.

Ông Huân đề nghị làm rõ lợi thế cạnh tranh sân bay thứ 2 tại ứng Hoà với sân bay Ninh Bình và các sân bay lân cận.

Ông Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa (Ảnh: CTV).

Vị đại biểu cho biết quy mô sân bay thứ 2 được quy hoạch có diện tích 1.500ha, nếu đặt tại Ứng Hoà, qua khảo sát sẽ có khoảng 9.300 dân bị ảnh hưởng. Ông đề nghị cần có kế hoạch lâu dài, tránh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Cùng với đó, ông Huân cho rằng khu vực dự kiến đặt sân bay cốt nền thấp, trong khi hệ thống tiêu nước chủ yếu là trạm bơm, sân bay dễ bị ảnh hưởng trong thời tiết xấu.

Ngoài ra, theo vị đại biểu, nếu đặt sân bay tại Ứng Hòa, đường hướng của sân bay hướng về chùa Hương nên có thể khu vực di tích chùa Hương sẽ bị ảnh hưởng.

Giải trình về nội dung này, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, cho biết theo Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố dự kiến phát triển cảng hàng không quốc tế thứ 2 tại khu vực phía Nam nhằm bổ trợ cho sân bay quốc tế Nội Bài.

Về quy mô sân bay thứ 2, theo ông Tuấn, tối đa sẽ tiếp nhận được 50 triệu khách/năm, với quỹ đất khoảng 1.200-1.500ha, là đất ngoài đô thị. Các nghị quyết của Bộ Chính trị về Hà Nội luôn xác định thủ đô sẽ có sân bay thứ 2, việc thành phố có sân bay thứ 2 là cần thiết, phù hợp với các định hướng.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội (Ảnh: CTV).

Ông Tuấn cho hay Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố đã tích hợp 2 quy hoạch mà Thủ tướng đã phê duyệt trước đó. Cả 2 quy hoạch của Thủ tướng duyệt trước đó đều xác định sân bay thứ 2 sẽ đặt ở phía Nam để phục vụ cho thủ đô và Vùng Thủ đô.

Cùng với đó, quy hoạch cảng hàng không toàn quốc cũng xác định Hà Nội có sân bay thứ 2 để bổ trợ cho sân bay Nội Bài, cho Vùng Thủ đô, theo ông Tuấn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh thành phố xác định nguyên tắc rất quan trọng là thủ đô phải có 2 sân bay trở lên vì liên quan tới an ninh hàng không, trong trường hợp một sân bay gặp trục trặc, thành phố sẽ có sân bay thứ 2 hỗ trợ.

"Các thủ đô trên thế giới cơ bản có 3-4 sân bay. Tất cả các nghiên cứu, quy hoạch đều xác định sân bay thứ 2 tại khu vực phía Nam đáp ứng hướng tuyến hàng không", ông Tuấn nêu rõ.

Ông Tuấn cho biết hiện tỉnh Ninh Bình đã điều chỉnh phương án, không còn đặt sân bay tỉnh tại khu vực Liêm Tuyền. Tỉnh Ninh Bình cũng đã có văn bản thống nhất với Hà Nội về việc lập quy hoạch một sân bay cách vị trí dự kiến làm sân bay Ứng Hòa 50km.

Thẩm tra nội dung này trước đó, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đề nghị đánh giá tiềm năng, ưu thế cạnh tranh về việc đề xuất sân bay thứ 2 với các sân bay lân cận Vùng Thủ đô, nghiên cứu phát triển kinh tế sân bay phải gắn với sự phát triển của các khu thương mại tự do, dịch vụ logistics, tính kết nối, bảo đảm hiện đại, phù hợp, hiệu quả, lợi thế cạnh tranh, tránh đầu tư lãng phí.

Đồng thời, phải xác định được tiến độ cũng như cơ chế trong thời gian chưa triển khai được tránh ảnh hưởng tới sinh kế của người dân, cũng như khuyến khích đầu tư, theo cơ quan thẩm tra.