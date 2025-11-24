Người phụ nữ bỏ quên 4 chỉ vàng trong túi áo gửi ủng hộ đồng bào vùng lũ
(Dân trí) - Một người phụ nữ tại Quảng Trị bỏ quên 4 chỉ vàng trong áo khoác gửi ủng hộ đồng bào vùng lũ. Số vàng được nhóm thiện nguyện phát hiện và nhờ công an trả lại chủ nhân.
Ngày 24/11, Công an xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã xác minh và trao trả tài sản người dân bỏ quên trong áo quần cũ gửi ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Trước đó, khi phân loại quần áo do người dân ủng hộ, bà Hoàng Thị Triều (67 tuổi, trú tại xã Vĩnh Linh), thành viên nhóm thiện nguyện phát hiện trong túi một áo khoác có 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền và 1 mặt tượng đá, ước tính khoảng 4 chỉ vàng.
Bà Triều cùng nhóm thiện nguyện đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội và trình báo Công an xã Vĩnh Linh để tìm chủ nhân.
Công an xác định số tài sản trên thuộc về chị Phạm Thị Hoài, trú tại thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị và đã liên hệ để trao trả.
Theo Công an xã Vĩnh Linh, nhiều khả năng số vàng được cất trong túi áo lâu ngày nên khi đem đồ đi quyên góp, chị Hoài vô tình bỏ quên.