Người phụ nữ bỏ quên 4 chỉ vàng trong túi áo gửi ủng hộ đồng bào vùng lũ

Ngày 24/11, Công an xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã xác minh và trao trả tài sản người dân bỏ quên trong áo quần cũ gửi ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Trước đó, khi phân loại quần áo do người dân ủng hộ, bà Hoàng Thị Triều (67 tuổi, trú tại xã Vĩnh Linh), thành viên nhóm thiện nguyện phát hiện trong túi một áo khoác có 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền và 1 mặt tượng đá, ước tính khoảng 4 chỉ vàng.

Số vàng bỏ quên trong túi áo (Ảnh: Công an cung cấp).

Bà Triều cùng nhóm thiện nguyện đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội và trình báo Công an xã Vĩnh Linh để tìm chủ nhân.

Công an xác định số tài sản trên thuộc về chị Phạm Thị Hoài, trú tại thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị và đã liên hệ để trao trả.

Chị Hoài nhận lại tài sản bỏ quên (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an xã Vĩnh Linh, nhiều khả năng số vàng được cất trong túi áo lâu ngày nên khi đem đồ đi quyên góp, chị Hoài vô tình bỏ quên.