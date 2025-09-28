Dắt trâu đi tránh bão Bualoi, nam sinh bị nước cuốn mất tích

Chiều 28/9, lãnh đạo xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, cho biết cơ quan chức năng đang tìm kiếm một học sinh bị nước cuốn trôi. Nạn nhân là em T.T.Đ. (SN 2009, trú tại thôn 2 Yên Thọ, xã Kim Phú).

Khoảng 11h15 cùng ngày, Đ. và mẹ dắt trâu lên khu vực cao đề phòng mưa lũ. Khi đi qua khu vực khe Mụ Dì, thôn 2 Yên Thọ, Đ. không may bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nam sinh bị nước cuốn (Ảnh: Xuân Phú).

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm. Trời mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), tại Quảng Trị đang có mưa to đến rất to. Khu vực đảo Cồn Cỏ và nhiều địa phương ven biển của tỉnh này có gió giật mạnh, biển động.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã di dời khẩn cấp 291 hộ dân với trên 1.400 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.