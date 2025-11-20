Mưa lụt lịch sử tại Đắk Lắk làm 11 người tử vong, 4 người mất tích

Ngày 20/11, Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tính đến 11h cùng ngày, mưa lũ trên địa bàn tỉnh này làm 11 người tử vong, 4 người mất tích.

Trong số 11 người tử vong, có 2 người ở xã Tuy An Đông và 2 người ở xã Hòa Mỹ chưa xác định danh tính.

Mưa lụt làm 11 người tử vong và 4 người mất tích ở Đắk Lắk (Ảnh: Minh Nguyễn).

Các nạn nhân còn lại gồm: bà V.T.U. (32 tuổi, trú tại phường Sông Cầu); bà N.T.M. (91 tuổi, trú tại xã Xuân Phước); ông L.V.T. (47 tuổi, trú tại Tuy An Bắc); ông L.N. (95 tuổi) và vợ là bà N.T.C. (90 tuổi) cùng trú xã Tuy An Tây; em L.T.B.N. (16 tuổi) và L.T.N.T. (10 tuổi), cùng trú tại xã Hòa Xuân.

Có 4 người được ghi nhận mất tích gồm: anh H. (18 tuổi, trú tại xã Ô Loan) và 3 người ở xã Tuy An Đông.

Cơ quan chức năng đang triển khai ứng cứu người dân (Ảnh: Minh Nguyễn).

Theo Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi, 33.630 lượt nhà bị ngập, số hộ bị cô lập 11.578 hộ, số hộ phải di dời khẩn cấp 11.242 hộ.

Các địa phương tại tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức sơ tán, di dời đến nơi an toàn, do nước đang tiếp tục dâng nên khả năng số nhà ngập tăng cao.

Có tổng số 49 điểm trên các tuyến đường bị sạt lở, ngập nước (5 vị trí sạt lở và 44 vị trí ngập nước).

Do ảnh hưởng của mưa lũ, điện lực buộc phải cắt điện khẩn cấp một số khu vực để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Đắk Lắk có hơn 33.600 lượt nhà bị ngập (Ảnh: Minh Nguyễn).

Nhiều trung tâm y tế bị ngập, cô lập, cúp điện gồm: Trung tâm Y tế Hòa Thịnh, Hòa Bình 1 (xã Tây Hòa); Trung tâm Y tế Xuân Sơn Bắc, Xuân Long, Xuân Quang 3 (xã Đồng Xuân); Trung tâm Y tế An Nghiệp, An Định, An Dân, An Hiệp (xã Tuy An) và Trung tâm Y tế Hòa Hội (xã Phú Hòa).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 3.400 cán bộ, chiến sĩ cùng 51 ô tô, 3 xe chuyên dụng, 47 ca nô; Công an tỉnh đã huy động lực lượng và thiết bị gồm 122 ô tô các loại, 40 ca nô, xuồng máy... để hỗ trợ các địa phương ứng phó với mưa lũ.