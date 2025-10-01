Người dân leo lên mái nhà tránh lũ ở Nghệ An

Ngày 1/10, lũ lụt tại các xã Nghĩa Hành và Tân Kỳ (Nghệ An), đang diễn biến hết sức phức tạp, hàng nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm, nhiều nơi nước dâng cao 7-8m. Người dân đang phải vật lộn chống chọi với trận lũ được cho là lớn nhất từ trước đến nay ở địa phương này.

Ông Phan Đức Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, xác nhận với phóng viên Dân trí, toàn xã có 18/21 thôn ngập sâu kể từ ngày 29/9.

Một góc xã Nghĩa Hành chìm trong biển nước (Ảnh: Nguyễn Tú).

"Bà con nói đây là trận lũ lớn nhất từ trước đến nay, chưa từng thấy cảnh nước dâng nhanh và dữ dội đến vậy. Phần lớn hộ dân đều chịu thiệt hại nặng, nhiều người phải ngồi trên nóc nhà chờ cứu hộ", ông Quang chia sẻ.

Anh Nguyễn Sơn, một người dân xã Nghĩa Hành, cho biết: "Nước từ thượng nguồn đổ về quá nhanh, nhấn chìm cả làng. Nhiều gia đình phải ngủ trên mái nhà, gia đình tôi cũng vậy".

Người dân xóm Diễn Nam, xã Tân Kỳ leo lên nóc nhà tránh lũ (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Công tác thống kê thiệt hại đang gặp nhiều khó khăn do các thôn bị cô lập. Chính quyền xã Nghĩa Hành đã huy động toàn bộ đoàn thể, phòng, ban để đưa nhu yếu phẩm đến các thôn và kêu gọi lực lượng cứu hộ, đoàn thiện nguyện hỗ trợ người dân trong đêm.

Nguyên nhân của trận lũ được xác định là do lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với việc xả lũ từ các thủy điện tại Quế Phong và Quỳ Châu. Xã Nghĩa Hành, nằm ở ngã ba hợp lưu giữa sông Con và sông Lam, với địa hình hiểm yếu, càng khiến mức độ ngập lụt trở nên nghiêm trọng hơn.

Một chiến sĩ công an đưa em bé ở xóm Diễn Nam, xã Tân Kỳ ra khỏi căn nhà ngập lụt (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Trong đêm 30/9, lực lượng công an, dân quân và cán bộ xã đã được huy động tối đa để cứu dân, di dời người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều đoàn thiện nguyện cũng đã kịp thời có mặt để giúp đỡ bà con.

Tại xã Tân Kỳ, tình hình cũng không kém phần nghiêm trọng. Lãnh đạo xã cho biết, 21/21 xóm đều ngập trong nước, trong đó 4 xóm bị cô lập hoàn toàn, 893 hộ với gần 4.000 nhân khẩu. Ngoài ra, 868 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu có nhà ngập sâu 1-3m.

Nhiều nhà dân con cái phải leo lên gác lửng trong nhà tránh nước dâng lên (Ảnh: Nguyễn Sơn).

"Do nước lên đột ngột, nhiều hộ không kịp di dời tài sản, thiệt hại rất lớn. Từ đêm 29/9, nước bắt đầu dâng, đến ngày 30/9 thì ngập khủng khiếp, chúng tôi đã phải huy động lực lượng di dời khẩn cấp người dân đến nơi an toàn. Đến nay, nước đã rút 20-30cm nhưng nhiều nơi vẫn ngập sâu, chỉ có thể đi thuyền mới vào được", ông Hoàng Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, nói.

Chính quyền hai xã Nghĩa Hành và Tân Kỳ đang tập trung toàn bộ nhân lực để hỗ trợ bà con, bố trí nơi ở tạm và kêu gọi sự tiếp sức từ tỉnh cùng các tổ chức thiện nguyện để sớm khắc phục hậu quả sau lũ.