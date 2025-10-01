Bất lực đứng nhìn nhiều ngôi nhà bị lũ "nuốt chửng"

Ngày 1/10, ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa (huyện Tương Dương cũ, Nghệ An), xác nhận trận lũ quét xuất hiện quá nhanh khiến cả xã gần như bị cô lập.

Đáng chú ý, căn nhà của bà Lữ Thị Xu Na (trú bản Xốp Khấu, xã Yên Hòa) nằm sát suối Huội Nguyên, đã trôi tuột xuống dòng nước. Hình ảnh được người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Nhà văn hóa cộng đồng xã Yên Hòa ngập trong bùn sau lũ quét (Ảnh: Đức Truyền).

“Chỉ trong ít phút, căn nhà kiên cố của bà Na, mới xây chưa lâu, đã bị lũ cuốn đi, khiến gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Cùng lúc, hàng trăm hộ khác trong xã ngập sâu, nhiều trường học, nhà văn hóa cũng bị nhấn chìm…”, ông Truyền chia sẻ.

Tại xã Tương Dương, dòng lũ từ thượng nguồn sông Nậm Mộ cuồn cuộn ập xuống cũng đã cuốn trôi liên tiếp nhiều nhà dân ở bản Ang.

Clip ghi lại cảnh căn nhà kiên cố của gia đình bà Lương Thị Piêng, trú tại bản Ang, xã Tương Dương, nằm sát bờ sông Nậm Mộ, bất ngờ bị dòng nước lũ dâng cao khoét sâu nền móng.

Trong tích tắc, cả ngôi nhà của gia đình bà Piêng bị nghiêng rồi trôi tuột xuống dòng nước cuồn cuộn, để lại phía sau là sự bàng hoàng và bất lực của gia đình cùng hàng xóm chứng kiến.

Đường liên xã Tương Dương sạt lở nghiêm trọng sau khi lũ dâng (Ảnh: Hồng Tài).

Chỉ ít phút sau, các căn nhà của gia đình bà Lương Thị Lợi, Lương Thị Duyến và chị Quang Thị Bún (trú tại bản Ang), cũng lần lượt bị dòng lũ Nậm Mộ cuốn phăng.

Nhà của các gia đình nêu trên đều là nhà xây kiên cố, tài sản lớn nhất của các gia đình.

“Chúng tôi vừa gom góp, vay mượn để dựng được căn nhà kiên cố, giờ chỉ còn lại nền đất trống, mọi thứ mất sạch, coi như trắng tay”, một người dân bản Ang chia sẻ.

Ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch UBND xã Tương Dương, nói: “Rất may không có thương vong về người nhưng thiệt hại tài sản là rất lớn. Chính quyền xã đã bố trí nơi ở tạm và kêu gọi các nguồn lực giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Nhà dân ở xã Tương Dương hư hỏng (Ảnh: Hồng Tài).

Ảnh hưởng bão số 10 khiến xã Yên Hòa và Tương Dương thiệt hại nặng nề, hàng trăm nhà bị sập, ngập sâu; nhiều trường học, công trình hạ tầng hư hỏng.

Về hạ tầng tại xã Yên Hòa và Tương Dương cũng bị thiệt hại nặng nề với nhiều quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, giao thông chia cắt; hệ thống điện ở nhiều bản tê liệt, công trình nước sinh hoạt bị cuốn trôi.

Chính quyền các địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ mất nhà, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ để bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.