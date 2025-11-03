CSGT toàn quốc xử lý gần 2.500 lái xe "dính cồn" trong một ngày

Ngày 3/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, trong ngày 2/11, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn (từ 12h đến 14h30 và từ 19h30 đến 23h).

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn vào ban đêm (Ảnh: Trần Thanh).

Theo đó, lực lượng CSGT đã kiểm soát hơn 71.600 tài xế. Qua đó, cảnh sát đã phát hiện và lập biên bản gần 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cục CSGT cho biết, qua phân tích về độ tuổi vi phạm cho thấy lứa tuổi dưới 18 có 64 trường hợp; độ tuổi vi phạm nhiều nhất là từ 36 đến 55 tuổi với 1.533 trường hợp (chiếm gần 62%). Trong số các trường hợp vi phạm nồng độ cồn có 15 phụ nữ điều khiển xe máy.

Nhà chức trách cho hay, việc CSGT toàn quốc cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi người dân thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.