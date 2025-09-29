Một người mất tích, 3 người bị thương do mưa lũ ở Lào Cai

Chiều 29/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai có báo cáo về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Cụ thể, tính tới 17h cùng ngày, mưa bão đã khiến 1 người bị mất tích tại xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai. Nạn nhân là chị G.T.S. (SN 1978). Mưa bão cũng khiến 3 người bị thương gồm bà Đặng Thị Phấn (SN 1948), ông Đặng Văn Hùng (SN 1984, cả 2 ở xã Thượng Hà) và ông Lèng Sào Kim (SN 1979, ở xã Tả Củ Tỷ).

Nước lũ tràn vào Trường PTDTBT&THCS xã Mỏ Vàng chiều 29/9 (Ảnh: Văn Tịch).

Nhà chức trách cho biết, mưa bão đã khiến hơn 330 ngôi nhà bị tốc mái. Ngoài ra, mưa bão còn làm hơn 500ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại.

Mưa bão cũng khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở gồm: tỉnh lộ 162, khối lượng sạt lở 30.000m3; tỉnh lộ 155 sạt lở tại km38, tổng khối lượng đất đá sạt lở khoảng 100m3.

Một vụ sạt lở đất đá ở phường Sa Pa, Lào Cai chiều 29/9, khiến một ô tô bị hất văng xuống vực sâu (Ảnh: Gia Khánh).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa bão khiến cây đổ trúng 6 ô tô và 5 xe máy. Tổng thiệt hại do mưa bão gây ra khoảng hơn 15 tỷ đồng.