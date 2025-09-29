Một người mất tích, 3 người bị thương do mưa lũ ở Lào Cai
(Dân trí) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra, trên địa bàn tỉnh đã có 1 người mất tích, 3 người bị thương.
Chiều 29/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai có báo cáo về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.
Cụ thể, tính tới 17h cùng ngày, mưa bão đã khiến 1 người bị mất tích tại xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai. Nạn nhân là chị G.T.S. (SN 1978). Mưa bão cũng khiến 3 người bị thương gồm bà Đặng Thị Phấn (SN 1948), ông Đặng Văn Hùng (SN 1984, cả 2 ở xã Thượng Hà) và ông Lèng Sào Kim (SN 1979, ở xã Tả Củ Tỷ).
Nhà chức trách cho biết, mưa bão đã khiến hơn 330 ngôi nhà bị tốc mái. Ngoài ra, mưa bão còn làm hơn 500ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại.
Mưa bão cũng khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở gồm: tỉnh lộ 162, khối lượng sạt lở 30.000m3; tỉnh lộ 155 sạt lở tại km38, tổng khối lượng đất đá sạt lở khoảng 100m3.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa bão khiến cây đổ trúng 6 ô tô và 5 xe máy. Tổng thiệt hại do mưa bão gây ra khoảng hơn 15 tỷ đồng.
Trước đó, khoảng 17h ngày 29/9, tại đường Fan Si Păng, thuộc tổ dân phố Cầu Mây 3, phường Sa Pa xảy ra vụ sạt lở đất đá khiến ô tô con nhãn hiệu Ford Territory mang BKS 24A-230.xx bị hất văng xuống taluy âm.
Theo cảnh sát, trên ô tô thời điểm đó có 3 người gồm anh Đ.M.D. (SN 1972) là lái xe, anh L.V.C. (SN 1985) và anh H.A.T. (SN 1995, cả 3 cùng trú tại tỉnh Lào Cai). Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Sa Pa phối hợp cùng các lực lượng đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ.