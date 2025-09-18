Phú Thọ thu thập thông tin sổ đỏ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Giống như các địa phương khác trên cả nước, Phú Thọ thực hiện chiến dịch tới ngày 30/11 và triển khai đến cấp xã, thôn, xóm, tổ dân cư, tổ dân phố… trên phạm vi toàn tỉnh.

Các địa phương, đơn vị sẽ rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ tại 148 xã, phường; thu thập, số hóa, tạo lập dữ liệu đối với cấp giấy chứng nhận (đất ở, nhà ở) đã cấp nhưng chưa xây dựng cơ sở dữ liệu.

Phú Thọ sẽ thu thập các loại sổ đỏ, thẻ căn cước của các chủ sử dụng đất ở, nhà ở chưa được xây dựng trong cơ sở dữ liệu đất đai và thực hiện quét/chụp để chuyển cho Sở Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh minh họa: Pháp lý).

Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ được giao làm đầu mối đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường; hướng dẫn kỹ thuật thu thập, cập nhật, chỉnh lý và bổ sung thông tin đất đai, mã định danh duy nhất của thửa đất.

Phú Thọ giao công an tỉnh phối hợp cung cấp số định danh cá nhân của các chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu nhà ở cho UBND cấp xã, Sở Nông nghiệp và Môi trường và phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) tổ chức đối khớp, xác thực thông tin, dữ liệu của chủ sử dụng đất.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải bảo đảm tuyệt đối về an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình tổ chức triển khai, vận hành và kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

UBND các xã, phường thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác để triển khai chiến dịch; thu thập các loại sổ đỏ, thẻ căn cước của các chủ sử dụng đất ở, nhà ở chưa được xây dựng trong cơ sở dữ liệu đất đai và thực hiện quét/chụp để chuyển cho Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết để chuẩn bị cho nhiệm vụ thu thập thông tin, các cơ quan có chức năng đang quản lý hồ sơ đất đai và cơ sở dữ liệu phải thực hiện tổng hợp và phân loại dữ liệu thành 3 nhóm: Nhóm 1, dữ liệu đang sử dụng được, đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống”; nhóm 2, dữ liệu cần làm đúng, làm đủ, bổ sung và xác thực thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; nhóm 3, dữ liệu không sử dụng được, cần phải xây dựng mới.

Bộ Công an sẽ cung cấp công cụ để người sử dụng đất có thể cung cấp, kiểm tra thông tin trực tuyến.

Các tổ công tác ở địa phương chỉ tập trung thu thập thông tin của người sử dụng đất thuộc nhóm 2 và nhóm 3, đồng thời người dân chỉ cung cấp cho tổ công tác bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải công chứng.

Sau khi thu thập thông tin và tạo lập dữ liệu, người sử dụng đất có thể kiểm tra, xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Ông Phấn nhấn mạnh, việc rà soát, phân loại 49,7 triệu thửa đất tại 2.342 đơn vị cấp xã trên cả nước sẽ được thực hiện khoa học, hợp lý để có thông tin đầy đủ, chuẩn xác.