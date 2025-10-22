Vì sao người dân cần nộp sổ đỏ photo để "làm sạch dữ liệu đất đai"?

Cuối tháng 9, chị Vũ Thị Minh Huyền (phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) được tổ dân phố thông báo "đề nghị photo sổ đỏ và căn cước công dân, nộp cho tổ trưởng trước ngày 30/9”.

Chị Huyền thắc mắc, bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) do Nhà nước cấp, đã nằm trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Nhà nước. Nghị định 45/2020/NĐ‑CP cũng quy định cơ quan Nhà nước phải khai thác dữ liệu đã có, không được yêu cầu người dân cung cấp lại.

Vậy, tại sao người dân lại được yêu cầu phải photo sổ đỏ và căn cước công dân mang nộp cho cán bộ địa phương?

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hoạt động này nằm trong chiến dịch "90 ngày làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai" nhằm minh bạch hóa, thống nhất dữ liệu đất đai, kết hợp với Bộ Công an để đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về đất đai với CSDL quốc gia.

Ông Mai Văn Phấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lý giải khi tổ chức sắp xếp mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các nhiệm vụ cụ thể về đất đai được chuyển giao về xã/phường/đặc khu là rất lớn, đòi hỏi phải có cơ sở dữ liệu để các địa phương có đầy đủ công cụ quản lý và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Ông Phấn khẳng định, chiến dịch này sẽ tạo lập cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, thống nhất, dùng chung làm công cụ cho công tác quản lý Nhà nước thuận lợi, nhanh chóng, chính xác, minh bạch và rõ trách nhiệm.

Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai nhằm minh bạch hóa, thống nhất dữ liệu đất đai (Ảnh minh họa: D.L.).

Cung cấp thông tin sổ đỏ trên VNeID

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 Bộ Công an) cũng chỉ ra những vấn đề khó khăn trong nhiệm vụ đồng bộ dữ liệu đất đai.

Cụ thể, do đặc điểm thông tin về người sử dụng đất được tạo lập qua các thời kỳ khác nhau, công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, công nghệ ở từng thời kỳ có sự thay đổi và một phần từ người sử dụng đất khi tự ý chuyển mục đích, giao dịch đất đai và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ viết tay, chưa xác lập quyền thừa kế… dẫn đến một số trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đúng và thống nhất.

Trong khi, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đã được xây dựng phải được rà soát, hoàn thiện “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Do đó, để thực hiện mục tiêu và yêu cầu của chiến dịch, Cục C06 cho biết việc thu thập thông tin đầu vào để làm đúng, làm đủ, làm sạch dữ liệu đất đai đòi hỏi cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và giai tầng trong xã hội, trong đó việc người đang sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Vì vậy, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID để người dân tự cung cấp thông tin và kiểm tra, xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở qua CSDLQG về dân cư thông qua tiện ích trên ứng dụng.

Theo Cục C06, chiến dịch này sẽ tạo nền tảng để phát triển Chính phủ điện tử và công cụ nền tảng, hiện đại để quản lý nhà nước về đất đai; các cấp, các ngành có đầy đủ thông tin nhanh chóng, chính xác để kịp thời ra quyết định chỉ đạo điều hành một cách minh bạch, hiệu quả, rõ trách nhiệm.

Bên cạnh đó, chiến dịch cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai; cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Đồng thời, sau chiến dịch, việc kết nối, chia sẻ và đồng bộ CSDLQG về đất đai với CSDL quốc gia và CSDL các ngành khác được vận hành thông suốt, nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số.