Bãi rác tự phát bốc mùi nồng nặc ven đại lộ Phạm Văn Đồng ở TPHCM

Ngày 23/12, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại khu vực gần số 2A, đại lộ Phạm Văn Đồng (phường Thủ Đức, TPHCM), một bãi rác lớn bị đổ bỏ trái phép ngay ven đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Theo quan sát, đống rác kéo dài khoảng 100m, chất thành nhiều lớp ngổn ngang sát vỉa hè. Rác thải tại đây có đủ loại, từ rác sinh hoạt đến các vật liệu xây dựng bị thải bỏ như xà bần, kính vỡ, nệm, gối hư hỏng…

Người dân cho biết, tình trạng đổ rác trái phép tại khu vực này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Bãi rác dài 100m, chất đống bên đại lộ Phạm Văn Đồng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1997, ngụ phường Thủ Đức) cho hay, từ khi khu vực được thông báo giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án đường Vành đai 2, nhiều hộ dân đã dọn đi, bàn giao đất, để lại khu đất trống trong nhiều tháng qua. Lợi dụng tình trạng này, nhiều người lạ mặt thường xuyên mang rác đến đổ trộm.

“Đa phần vào đêm khuya, họ mới chở rác đến đổ trộm. Nhiều loại rác sinh hoạt chưa qua xử lý bốc mùi hôi rất khó chịu. Không chỉ người dân sinh sống quanh đây mà người đi đường qua khu vực này cũng dễ dàng cảm nhận được. Tôi mong chính quyền địa phương sớm vào cuộc, có biện pháp xử lý dứt điểm”, anh Tâm chia sẻ.

Đủ loại rác thải được tập kết tại đây (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đại lộ Phạm Văn Đồng có quy mô lớn với nhiều làn xe, lưu lượng phương tiện lưu thông luôn ở mức cao. Tuyến đường được đầu tư hạ tầng tương đối đồng bộ, với dải cây xanh và vỉa hè thông thoáng, góp phần tạo diện mạo khang trang cho đô thị. Tuy nhiên, việc rác thải chất đống ngay ven đường không chỉ làm mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quang Chi, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thủ Đức, cho biết, địa phương đang xây dựng kế hoạch tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại khu vực trên, đồng thời kiến nghị công an phường lắp đặt hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo kế hoạch, công tác vệ sinh sẽ được triển khai thành hai đợt gồm: Đợt 1 vào cuối tháng 12 và đợt 2 vào giữa tháng Giêng, thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhằm tạo môi trường sạch sẽ, văn minh, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.