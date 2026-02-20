Nghệ An có 55 khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm

Ngày 20/2, thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An cho hay, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản đồng ý cho phép tỉnh Nghệ An tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm tại 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 31 đơn vị bầu cử của 12 xã.

Các khu vực bầu cử sớm đều thuộc địa bàn miền núi, vùng xa, biên giới có điều kiện giao thông khó khăn, địa bàn rộng, dân cư phân tán. Thời gian tổ chức bầu cử tại 55 khu vực bỏ phiếu này được ấn định vào ngày 13/3, sớm hơn 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Lãnh đạo xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An kiểm tra danh sách cử tri được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu thuộc bản Phà Nọi (Ảnh: Vi Sơn).

Việc thực hiện bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri ở vùng đặc biệt khó khăn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn.

Xã Huồi Tụ có 13 khu vực bỏ phiếu sớm; xã Na Ngoi có 9 khu vực; xã Mường Típ có 7 khu vực; xã Châu Khê có 5 khu vực; xã Tri Lễ có 4 khu vực; các xã Bắc Lý, Mỹ Lý, Môn Sơn, Tam Thái mỗi địa phương có 3 khu vực bỏ phiếu sớm; xã Keng Đu và Mường Quàng mỗi xã có 2 khu vực; xã Hữu Khuông có 1 khu vực bầu cử.

Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo công tác tổ chức bầu cử đúng quy định pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự và tuyệt đối an toàn.