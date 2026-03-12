Ứng viên đề xuất cải cách tư pháp, chống tội phạm ở TPHCM

Các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) đến từ khối tư pháp TPHCM gồm Chánh án TAND TPHCM Lê Thanh Phong, Viện trưởng VKSND TPHCM Lê Văn Đông và Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM Ung Thị Xuân Hương.

Các ứng viên đều nhấn mạnh các cam kết về hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế

Ông Lê Thanh Phong (59 tuổi, quê Vĩnh Long), Tiến sĩ Luật, hiện là Chánh án TAND TPHCM. Ông bắt đầu công tác trong ngành tòa án từ năm 1991 tại TAND huyện Nhà Bè với vị trí thư ký. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm các chức danh thẩm phán, Phó Chánh án và Chánh án TAND quận 7 (cũ).

Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Phó Chánh án TAND TPHCM và từ năm 2019 giữ chức Chánh án TAND TPHCM. Ông hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV và được giới thiệu tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong quá trình công tác, ông được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vào năm 2025.

Ông Lê Thanh Phong (Ảnh: Thỏ Mộc).

Trong chương trình hành động, ông Lê Thanh Phong nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Theo ông, nhiệm vụ trọng tâm của đại biểu Quốc hội là tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế đang kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.

Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị các chính sách đặc thù cho TPHCM, hoàn thiện khung pháp lý cho trung tâm tài chính quốc tế và cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư, qua đó tạo nền tảng pháp lý vững chắc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp, phục vụ người dân

Bên cạnh đó, ông Lê Thanh Phong đặc biệt quan tâm đến cải cách thủ tục tư pháp nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Ông đề xuất sửa đổi các quy định tố tụng theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết vụ án, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận công lý.

Một trong những giải pháp quan trọng là xây dựng hệ thống tòa án điện tử, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, công nhận chứng cứ điện tử và vận hành cơ chế “một cửa” liên thông, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động tư pháp. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát quyền lực và giữ vững sự liêm chính của hệ thống tư pháp thông qua tăng cường giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra và xét xử.

Một ứng viên khác đến từ khối tư pháp TPHCM là ông Lê Văn Đông (51 tuổi, quê Thanh Hóa), Tiến sĩ Luật, hiện giữ chức Viện trưởng VKSND TPHCM. Ông công tác trong ngành kiểm sát từ năm 1997 tại VKSND tỉnh Thanh Hóa, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như kiểm sát viên, Chánh Văn phòng và Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Văn Đông (Ảnh: Thỏ Mộc).

Tháng 8/2020, ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa và từ tháng 7/2025 đến nay, ông giữ chức Viện trưởng VKSND TPHCM. Trong quá trình công tác, ông Lê Văn Đông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Ông Lê Văn Đông cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chức trách của mình. Đồng thời, ông cam kết lắng nghe ý kiến cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân và phản ánh kịp thời các nguyện vọng chính đáng.

Ở nội dung trọng tâm, ông Lê Văn Đông cho biết sẽ luôn chủ động phối hợp các cơ quan tư pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, thu hồi tối đa tài sản thất thoát cho Nhà nước; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030; nâng cao chất lượng sống cho người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, bảo vệ lợi ích công cộng; đi đầu trong triển khai Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Thành ủy TPHCM.

Bên cạnh đó, ông Lê Văn Đông cam kết sẽ tham gia xây dựng chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhân dân…

Thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em

Trong khi đó, bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, cho biết với hơn 31 năm công tác trong ngành tư pháp và từng đảm nhiệm các vị trí như Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh án TAND TPHCM, bà đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật và quản lý Nhà nước.

Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Hương xác định chương trình hành động tập trung vào ba nội dung chính: hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng tư pháp và thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em.

Bà Ung Thị Xuân Hương (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo bà Hương, một trong những hạn chế hiện nay là nhiều đạo luật sau khi ban hành gặp khó khăn trong quá trình thực thi do quy định còn mang tính nguyên tắc chung, thiếu cụ thể và phải chờ nghị định hoặc thông tư hướng dẫn. Điều này dẫn đến tình trạng nợ đọng văn bản, làm giảm hiệu lực thi hành và gây lúng túng cho người dân, doanh nghiệp.

Vì vậy, bà cho rằng cần đổi mới tư duy lập pháp theo hướng quy định rõ ràng, cụ thể và khả thi ngay từ khi ban hành nhằm khắc phục tình trạng luật khung, luật ống.

Bên cạnh các vấn đề pháp lý, bà cũng đề xuất nhiều giải pháp liên quan đến an sinh xã hội, đặc biệt là thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền trẻ em. Trong đó có việc tăng cường học bổng và hỗ trợ tài chính cho học sinh nữ ở khu vực khó khăn; thúc đẩy tài chính toàn diện giúp phụ nữ tiếp cận tín dụng và đào tạo kỹ năng số; xây dựng cơ chế phòng, chống bạo lực gia đình hiệu quả; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả các thiết chế bảo vệ quyền trẻ em.