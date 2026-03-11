Nữ ứng viên đồng bào K’Ho muốn góp sức xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Bà Cil Bri (SN 1977) là người con của đồng bào K’Ho tại xã Lát, huyện Lạc Dương cũ, nay là phường Langbiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Bà Bri hiện giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng.

“Trạng nguyên” của buôn làng

Sinh ra, lớn lên trong gia đình thuần nông ở xứ núi Langbiang, từ nhỏ, bà Cil Bri cùng cha mẹ và các em trải qua cuộc sống đầy gian truân, khổ ải. Để thoát cảnh cơ cực, cha mẹ của bà Bri quyết tâm lao động để các con được ăn học, có “con chữ” để làm vốn, xây dựng tương lai.

“Ngày đó, việc học chữ đối với nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương còn là sự xa lạ. Trường, lớp xa xôi, nhiều người lớn còn mang tư tưởng học chữ rồi cũng về với ruộng vườn nên không có định hướng để thế hệ trẻ đến lớp. Vậy nhưng, cha mẹ tôi vẫn quyết tâm để tôi được đến trường, theo đuổi con chữ”, bà Cil Bri thổ lộ.

Năm tháng trôi qua, dưới sự động viên của cha mẹ, gửi gắm của các em, bà Bri hoàn thành các cấp học để rồi đến năm 1997, bà chính thức ghi danh vào ngành y, Trường đại học Tây Nguyên. Lúc bấy giờ, bà là một trong số ít người trẻ đồng bào K’ho của xã bước chân vào giảng đường đại học.

Bà Cil Bri hiện giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Bà Bri thổ lộ, thời điểm năm 1997, số người đỗ đại học ở xã chưa lấp đầy số đếm trên bàn tay 5 ngón. Người đỗ đại học lúc bấy giờ được xem như “Trạng nguyên” của buôn, làng.

Sau 6 năm miệt mài đèn sách ở giảng đường đại học, bà trở về quê, cống hiến cho ngành y tế tại huyện Lạc Dương cũ và cũng từ đây, người con của đồng bào K’ho bước vào hành trình mới với nhiều vị trí, vai trò quan trọng khác nhau. Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng thổ lộ, với trình độ chuyên môn và sự am hiểu sâu sắc về đời sống các đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, bà được cấp trên điều động, giao phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng.

Theo đó, bà làm bác sĩ phục vụ tại Trung tâm y tế huyện Lạc Dương cũ rồi được điều động qua làm việc tại Huyện ủy Lạc Dương với vai trò Trưởng Ban Dân vận huyện ủy. Bà Bri sau đó được chuyển qua công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng và hiện tại giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng.

Mong muốn góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ở cương vị Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, được tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Cil Bri cho biết, đây là niềm vinh dự lớn lao đối với bản thân. Bà chia sẻ: “Tôi tin rằng mình hội tụ đủ các yếu tố để trở thành chiếc cầu nối vững chắc giữa ý chí của cử tri với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất”.

Nữ ứng viên đại biểu Quốc hội Cil Bri nêu chương trình hành động trong đợt tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại địa phương (Ảnh: Minh Hậu).

Trong những đợt tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử gần đây, nữ lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng chia sẻ về chương trình hành động, đưa ra nhiều cam kết nếu được tín nhiệm làm đại biểu Quốc hội. Bà Cil Bri cho biết, sẽ giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri, đồng bào các dân tộc và chức sắc, tín đồ tôn giáo.

“Tôi xác định việc tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt. Do đó, tôi sẽ thực hiện tốt lịch định kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, nhất là tăng cường tiếp xúc chuyên đề với đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, tín đồ các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng để trao đổi nhiều hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kiến nghị với các cấp thẩm quyền giải quyết”, bà Cil Bri nói.

Nữ ứng viên đại biểu Quốc hội cho biết thêm, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, kiên quyết khắc phục tình trạng thiếu trách nhiệm trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở, kịp thời phản ánh với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

Bà Cil Bri cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, trong bối cảnh không gian mới sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu trở thành trung tâm động lực của khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ - Đông Nam Bộ, đóng góp vào tăng trưởng quốc gia trong tương lai. Do vậy, khi được tín nhiệm làm đại biểu Quốc hội, bà sẽ tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh với tinh thần khách quan, trách nhiệm, vì lợi ích chung. Bà Bri đưa ra cam kết giám sát trong việc thực thi chính sách, nhất là trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo vùng đồng bào dân tộc và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Bà Cil Bri cũng cam kết tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo và an sinh xã hội. Cùng với đó là thực hiện vai trò giám sát, nhất là trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo và thực hiện các nhiệm vụ nhằm góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội.

Nữ ứng viên đại biểu Quốc hội người K’ho thổ lộ: “Nếu được tín nhiệm, tôi gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Luôn đặt lợi ích chung của tỉnh, của địa phương và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân lên hàng đầu. Tôi cam kết lắng nghe, đối thoại, thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, xứng đáng với niềm tin mà cử tri đã trao gửi”.