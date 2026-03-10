Ứng viên đại biểu Quốc hội cam kết thúc đẩy dự án lớn, kinh tế xanh ở TPHCM

Sáng 10/3, ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri phường Dĩ An. Cử tri phường này quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

Ứng viên Nguyễn Việt Long trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri phường Dĩ An (Ảnh: Lê Trai).

Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Việt Long cho rằng, với kinh nghiệm từ nhà khoa học đến lãnh đạo doanh nghiệp, từ chính quyền đến cơ quan Đảng, nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn, ông sẽ gắn bó mật thiết với cử tri, sâu sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó, ông sẽ phản ánh trung thực, kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri đến Quốc hội.

Bên cạnh đó, ứng viên cam kết dốc sức đóng góp cùng Quốc hội xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, các cơ chế chính sách đặc thù để thành phố khơi thông nguồn lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM (Ảnh: Lê Trai).

Trong đó, thúc đẩy liên kết vùng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và các công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, năng lượng mới; ưu tiên đầu tư chiều sâu cho giáo dục, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tầm quốc tế.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cho biết, sẽ tập trung vào công tác lập pháp và giám sát để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng địa phương thành đô thị thông minh, hiện đại; thúc đẩy các dự án trọng điểm, quy hoạch tổng thể, ứng dụng công nghệ để giải quyết căn cơ các bài toán ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; quan tâm sâu sắc đến chính sách phúc lợi, y tế, chăm lo cho người lao động và nhóm yếu thế.

Cử tri phường Dĩ An ủng hộ chương trình hành động của các ứng viên (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bà Nguyễn Thị Liên, cử tri phường Dĩ An đánh giá cao chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Việt Long và các ứng viên khác. Bà Liên mong rằng khi được nhân dân tin tưởng bầu chọn, các đại biểu luôn lắng nghe tiếng nói của cử tri và hành động đúng với những cam kết đã đưa ra.