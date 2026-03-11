Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp: "Công an nhân dân thì phải vì nhân dân”

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp mở đầu chương trình hành động bằng phần giới thiệu bản thân gần gũi trước cử tri phường Dĩ An ngày 10/3. Ông cho biết quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh; bố mẹ là nông dân, gia đình có 9 anh chị em, nhiều người làm nông, công nhân hoặc đã nghỉ hưu.

Xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn, ông nỗ lực học tập với mong muốn cải thiện cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Luật, ông tiếp tục học nghiên cứu sinh và nhận bằng Tiến sĩ Luật. Theo ông, bản thân may mắn có điều kiện học tập và phát triển hơn các anh chị em trong gia đình.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, hiện ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Lắng nghe bức xúc của nhân dân

Với kinh nghiệm trên 30 năm công tác trong lĩnh vực thi hành pháp luật và bảo vệ pháp luật, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM cũng như đơn vị công tác và bà con cử tri ở địa phương tin tưởng giới thiệu.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp gần gũi với cử tri (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ông nói nếu được bà con cử tri tín nhiệm, bản thân ông cam kết luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của mình. Với ông, điều tiên quyết là phải rèn luyện cho phẩm chất của mình trước rồi mới đi nói chuyện khác.

“Tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội, qua đó góp phần xây dựng TPHCM chúng ta, để làm sao nâng cao mức sống người dân tốt nhất, thực chất nhất, đảm bảo an ninh trật tự ở mức cao nhất, góp phần mang đến cuộc sống an ninh, an toàn cho người dân và doanh nghiệp”, ông Đẹp chia sẻ.

Với vị trí công tác hiện tại là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM, ông khẳng định nếu được bầu vào đại biểu Quốc hội, với kinh nghiệm của mình, ông sẽ cố gắng phấn đấu làm tròn trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, luôn luôn lắng nghe, tiếp xúc gần gũi với bà con cử tri.

Cử tri dự buổi tiếp xúc cử tri chiều 10/3 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Từ đó, ông có thể nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của bà con cử tri, làm sao với khả năng của mình để nghiên cứu, xác lập, xây dựng những chính sách hoặc kiến nghị thay đổi những chính sách đã ban hành bằng những chính sách phù hợp để đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của bà con cử tri; đồng thời chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri đến cơ quan cấp có thẩm quyền và Quốc hội một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

“Tôi xác định mình là chiến sĩ công an nhân dân. Công an là từ chung, nhưng thêm chữ nhân dân thì mình phải biết mình là công an của nhân dân. Cái thứ 2, nếu mà trúng cử, mình lại là người đại biểu của nhân dân, như vậy xác định mình phải là của nhân dân”, ông Đẹp nhấn mạnh.

Cam kết không hứa suông

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong mọi tình huống. Thứ hai, ông cam kết gương mẫu, tích cực trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Theo ông, đây là trách nhiệm của bản thân, dù trúng cử hay không cũng phải nghiêm túc thực hiện.

Ông cho biết sẽ thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đặc biệt là những vấn đề bức xúc cần được giải quyết như chính sách dành cho người có công; chế độ, phúc lợi cho công nhân; phát triển nhà ở xã hội cho người lao động; xây dựng trường học cho con em công nhân. Theo ông, thực tế hệ thống trường học hiện nay vẫn còn khiêm tốn, trong khi trước đây tỉnh Bình Dương (cũ) đã có kế hoạch triển khai nhưng chưa thực hiện được.

Đối với những vấn đề cử tri và người dân quan tâm, Thiếu tướng cho biết sẽ theo dõi, kiến nghị giải quyết, nhất là các vấn đề về an ninh, an toàn trên không gian mạng. Đây là lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và chuyên môn của ông. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chỉnh trang đô thị và cải thiện hạ tầng giao thông cho phù hợp với thực tế phát triển.

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bên cạnh đó, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy cũng được Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp quan tâm và cam kết triển khai quyết liệt để đạt hiệu quả.

“Tôi quê ở Tây Ninh, nhưng Bình Dương và nay là TPHCM là nơi tôi trưởng thành và xem như quê hương thứ hai. Tôi luôn mong muốn được góp sức cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và bà con nhân dân để nâng cao đời sống người dân, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và doanh nghiệp”, Thiếu tướng Đẹp nói.

Ông cho biết những nội dung trên là cam kết cho chặng đường sắp tới. Trước mắt, với cương vị Phó Giám đốc Công an TPHCM và từng là Giám đốc Công an Bình Dương, ông khẳng định sẽ không hứa suông mà cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phấn đấu xây dựng phường Dĩ An trở thành địa bàn không ma túy vào năm 2030.

“Đây là nghị quyết đặt ra không có đường lùi, phải tiến và phải làm quyết liệt. Tất nhiên một mình tôi không thể làm được, nhưng nếu có sự ủng hộ của bà con cử tri và sự chung tay của cả hệ thống thì mục tiêu này sẽ đạt được”, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp chia sẻ.

Cử tri đánh giá cao, sẽ giám sát chặt chẽ

Đánh giá cao chương trình hành động của Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nói riêng và các ứng viên đại biểu Quốc hội nói chung, ông Nguyễn Văn Lành, cử tri phường Dĩ An, cho rằng các ứng viên năm nay có trình độ, kinh nghiệm và thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng, phát triển địa phương.

Nhận xét về Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM, ông Lành cho biết ông Đẹp có quá trình gắn bó với địa bàn, từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nên hiểu rõ tình hình thực tế, từ đó có thể đóng góp hiệu quả vào việc xây dựng môi trường sống an ninh, an toàn cho người dân.

Theo ông Lành, việc các ứng cử viên từng công tác tại địa phương là lợi thế giúp họ nắm bắt sát thực tiễn và có điều kiện đóng góp thiết thực hơn. Đây cũng là yếu tố thuận lợi để các đại biểu nếu trúng cử có thể nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy vai trò trong nhiệm kỳ mới.

“Tôi mong các đại biểu nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt những điều đã hứa với cử tri, góp phần xây dựng địa phương và đất nước ngày càng phát triển”, ông Lành bày tỏ.

Ông Trương Duy Chữ nói sẽ giám sát lời hứa của đại biểu với cử tri (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cử tri Trương Duy Chữ đánh giá chương trình hành động của Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đầy đủ, sâu sắc. Ông bày tỏ mong muốn nếu trúng cử, đại biểu sẽ luôn gần gũi với người dân để cử tri có thể gửi gắm tâm tư, nguyện vọng.

“Tôi cho rằng khi ứng cử thì ai cũng sẽ có những lời hứa. Nhưng người dân sẽ giám sát, xem các đại biểu khi trúng cử có thực hiện đúng những điều đã cam kết với cử tri hay không”, ông Trương Duy Chữ nói.

Trong khi đó, bà Bùi Thị Thu, người sinh sống tại khu vực có tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, cho rằng chương trình hành động của Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp rất cụ thể, bám sát đời sống người dân. Bà kỳ vọng cam kết kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy của đại biểu sẽ sớm trở thành hiện thực.

“Ma túy là nguồn cơn của các loại tội phạm. Nếu Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp trúng cử, tôi mong đại biểu thực hiện như cam kết, quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này”, nữ cử tri gửi gắm.