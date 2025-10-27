Mưa lũ gây sạt lở quốc lộ, nhiều xã miền núi bị cô lập, 19 người mắc kẹt

Sáng 27/10, trao đổi với phóng viên, ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Trà My, cho biết quốc lộ 24C nối xã Trà My, thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nặng tại khu vực thôn 2, nên tuyến đường tạm thời không thể lưu thông được.

Chính quyền xã đã báo cáo ngành chức năng huy động phương tiện san ủi. Đến 11h, tuyến đường này vẫn chưa thông.

Quốc lộ 24C bị sạt lở tại thôn 2, xã Trà My (Ảnh: Phùng Huy).

Quốc lộ 40B từ Tam Kỳ lên các xã miền núi như Trà Tập, Nam Trà My, Trà Linh… bị sạt lở nhiều điểm khiến cho các xã này bị cô lập.

Sáng 27/10, ông Võ Như Sơn Trà, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, cho biết do mưa lớn, quốc lộ 40B qua địa bàn xã bị sạt lở từ chiều 26/10, người dân và phương tiện không thể lưu thông từ đồng bằng lên và ngược lại.

Ông Trà cho biết tối 26/10 có 6 ô tô với 19 người bị mắc kẹt đoạn giữa Nước Xa và Trung tâm hành chính xã Nam Trà My do có nhiều điểm sạt lở lớn. UBND xã vận động những người này trú tạm nhà dân và hỗ trợ mì tôm.

Quốc lộ 40B sạt lở tại khu vực qua xã Nam Trà My (Ảnh: Sơn Trà).

Đến sáng 27/10, quốc lộ 40B xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở mới. Do là đường độc đạo nên sạt lở làm cho một số xã như Trà Linh, Trà Vân, Nam Trà My… bị cô lập hoàn toàn.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho biết các đơn vị quản lý tuyến đường đang nỗ lực đưa người và phương tiện đến xử lý. Trưa 27/10, quốc lộ 40B vẫn chưa thông, 19 người bị mắc kẹt vẫn chưa đi được.

Tại xã A Vương, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã, cho biết đường tránh lũ ĐH5 thuộc địa phận xã đã bị sạt lở, tắc đường từ đầu cầu A Vương đi thôn R'bhướp (xã Tây Giang), lực lượng xã A Vương đang xử lý, khai thông đường đủ để phương tiện xe máy lưu thông.

Mưa lũ cũng làm hơn 2.100 hộ với khoảng 4.300 nhân khẩu tại xã Thượng Đức bị cô lập. Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, cho biết đến sáng 27/10, địa phương đã hỗ trợ di dời 447 người ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Đường tránh lũ ĐH5 thuộc xã A Vương bị sạt lở (Ảnh: Briu Quân).

Theo báo cáo của ngành chức năng thành phố Đà Nẵng, trong ngày 26 và sáng 27/10, hàng nghìn hộ dân ở các xã miền núi đã được các lực lượng công an, dân quân di dời đến nơi an toàn.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ qua (từ 11h ngày 26/10 đến 17h ngày 26/10), trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa to, mưa rất to, như Trà Dơn 226,4mm, Tam Trà 80,2mm, Trà My 41mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 95%).

Cảnh báo trong 6 giờ tới, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa các xã phường phía bắc phổ biến 30-80mm, có nơi trên 120mm.

Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ cũng liệt kê 61 xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất…