Khiêng võng băng rừng đưa sản phụ ở vùng sạt lở đi cấp cứu

Ngày 31/10, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng đã băng rừng, vượt qua nhiều điểm sạt lở để đưa một sản phụ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh này cấp cứu kịp thời.

Trước đó khoảng 15h30 ngày 30/10, Trung tâm Y tế Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận sản phụ Đ.T.D. (trú tại xã Sơn Tây), mang thai tuần thứ 38 bị tiền sản giật nặng.

Lực lượng chức năng băng rừng đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu (Ảnh: UBND xã Sơn Tây).

“Phương án duy nhất để cứu bệnh nhân là phải phẫu thuật. Tuy nhiên, tuyến đường từ Sơn Tây xuống trung tâm tỉnh bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng, khiến việc vận chuyển vô cùng khó khăn”, đại diện Sở Y tế cho biết.

Trước tình huống khẩn cấp, chính quyền địa phương cùng ngành y tế, lực lượng cứu hộ đã dùng cáng đưa sản phụ băng rừng, vượt qua nhiều điểm sạt lở để ra khỏi khu vực bị cô lập.

Sau đó, sản phụ được chuyển tiếp bằng xe cứu thương về Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Đến 19h cùng ngày, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công. Sức khỏe hai mẹ con đã ổn định, đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.