Một học sinh lớp 3 bị lũ cuốn trôi

Chiều 26/10, một học sinh lớp 3 tại điểm trường Tu Gia, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ đã tử vong do bị lũ cuốn trôi. Cùng ngày, hàng trăm hộ dân tại các xã vùng núi thành phố Đà Nẵng đã được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn do mưa lớn và nguy cơ sạt lở đất.

Cô Hồ Thị Đinh, giáo viên điểm trường Tu Gia, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An, xác nhận em H.M.Đ. (SN 2017) đã bị lũ cuốn trôi và mắc kẹt vào ống cống khi đang đi trước nhà vào khoảng 15h cùng ngày.

Một tảng đá lớn lăn vào nhà dân ở khu dân cư Loang Ding, thôn 1, xã Trà Tập (Ảnh: UBND xã Trà Tập).

Mặc dù người dân đã nhanh chóng phát hiện và hô hoán cứu giúp, nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Gia đình hiện đang lo hậu sự cho em.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, nhiều xã vùng núi của thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai công tác sơ tán dân.

Cụ thể, tại xã Trà Linh có 49 hộ/206 nhân khẩu đã được sơ tán, bao gồm 29 hộ làng Kon Pin, thôn 2 và các hộ dân sống dọc các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao.

Tại xã Trà Leng có 51 hộ/163 khẩu đã di dời đến địa điểm an toàn. 35 học sinh tại Trường THCS Trà Leng 1 được yêu cầu ở lại trường, không ra ngoài, và có giáo viên trực theo dõi.

Xã Trà My có 71 hộ/254 khẩu đã di dời đến nhà văn hóa thôn và các vị trí cao an toàn; xã Phước Thành có 42 hộ/128 khẩu tại các thôn có dấu hiệu sạt lở đất đã được sơ tán; xã Trà Đốc có 141 hộ/620 nhân khẩu đã di dời đến nơi an toàn; xã Trà Giáp có 55 hộ/233 khẩu trên địa bàn 5 thôn đã được di dời xen ghép, tập trung tại nhà dân.

Cùng với mưa lớn, nhiều thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ đã thông báo xả lũ và tăng cường xả lũ với lưu lượng lớn, lên đến hàng chục nghìn mét khối mỗi giây.

Thủy điện Đak Mi 4 đã liên tiếp phát 3 thông báo xả lũ trong ngày 26/10. Bắt đầu từ 6h15 với lưu lượng dự kiến 50-1.000m3/s, sau đó tăng lên 500-2.500m3/s vào 9h, và tiếp tục tăng lên 500-4.500m3/s từ 11h30 cùng ngày.

Đơn vị quản lý thủy điện Đăk Mi 4 liên tiếp phát 3 thông báo xả lũ trong ngày 26/10 (Ảnh: Công Bính).

Thủy điện Sông Tranh 2 thông báo xả lũ lưu lượng 10-5.950m3/s, thủy điện Sông Tranh 3 xả 1.550-6.000m3/s, thủy điện Sông Tranh 4 xả 1.850-7.500m3/s.

Tình hình mưa lũ và sạt lở đất tại Quảng Nam cũ đang diễn biến phức tạp, các cấp chính quyền và người dân cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.