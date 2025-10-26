Đà Nẵng mưa lớn, thủy điện thông báo xả lũ đến 2.500m3/s

Theo thông báo của công ty quản lý hồ thủy điện Đak Mi 4, bắt đầu từ 9h ngày 26/10, đơn vị vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng 500-2.500m3/s.

Đơn vị quản lý hồ thủy điện Sông Tranh 2 cũng thông báo xả điều tiết qua tràn bắt đầu từ 11h ngày 26/10, lưu lượng 10-1.490m3/s, tùy thuộc lưu lượng nước về hồ.

Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ đến 2.500m3/s (Ảnh: Công Bính).

Công ty cổ phần thủy điện A Vương, đơn vị quản lý hồ thủy điện A Vương, cũng thông báo từ 14h ngày 26/10 sẽ xả tràn, dự kiến 25-600m3/s.

Sáng 26/10, ông Trương Xuân Tý, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, đã có công văn yêu cầu đơn vị quản lý các hồ thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4 chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước các hồ không lớn hơn mực nước đón lũ thấp nhất.

Hồ thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4 sẽ bắt đầu vận hành từ 12h30 ngày 26/10.

Tại các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng, mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường. Đoạn đường liên xã từ Công an xã Trà Tập hướng đi xã Trà Cang cũ đang bị sạt lở.

Trên tuyến quốc lộ 40B đoạn qua khu vực thác 5 tầng (thuộc xã Trà Tập) cũng đang bị sạt lở khối lượng lớn đất đá. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực này trước khi lực lượng chức năng bố trí phương tiện đến khơi thông.

Đường vào xã Trà Liên bị ngập, hư hỏng (Ảnh: Phùng Huy).

Thống kê ban đầu, trên địa bàn các xã Nam Trà My, Trà Tập, Trà Linh xuất hiện nhiều điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao, trong đó riêng xã Nam Trà My có hơn 10 điểm nguy cơ sạt lở cao.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua tại thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng từ 7h ngày 25/10 đến 7h ngày 26/10 phổ biến 30-100mm, có nơi cao hơn như Trà My 145.2mm, Tam Trà 144.8mm, Trà Dơn 74mm. Mưa lớn tập trung từ đêm 25 đến sáng 26/10.

Dự báo mưa lớn trong 24-48 giờ tới, các xã, phường tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng và vùng núi tây bắc phổ biến 150-350mm, có nơi trên 450mm; các phường, xã vùng núi phía nam phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Do mưa lớn, từ ngày 26 đến ngày 29/10, trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.