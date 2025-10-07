Mưa lớn sáng nay ở Hà Nội có vượt đợt mưa ngập ngày 30/9?

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đến 15h ngày 7/10, trên địa bàn thành phố còn 106 vị trí ngập nước, trong đó có 83 vị trí ngập nước vẫn lưu thông được và 23 vị trí ngập sâu, không lưu thông được.

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm khí tượng) cho biết từ gần sáng và sáng nay, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão Matmo (bão số 11) kết hợp với đới gió Đông Nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh từ phía Đông vào.

Theo vị này, các yếu tố này tạo ra một vùng hội tụ gió kinh hướng (gió từ nhiều hướng hội tụ theo kinh độ) ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, chạy dọc theo các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh, trong đó khu vực Thái Nguyên và Hà Nội có mưa đặc biệt lớn.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu sáng 7/10 (Ảnh: Thành Đông).

Tại Thái Nguyên, lượng mưa từ 19h ngày 6/10 đến 9h ngày 7/10 một số nơi trên 450mm như trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) 526mm, trạm Cây Thị (Thái Nguyên) 462mm.

Tại các địa phương khác có nơi mưa trên 200mm như trạm Bố Hạ (Bắc Ninh) 348mm, trạm Mễ Trì (Hà Nội) trên 261mm, trạm Sóc Sơn (Hà Nội) 242mm, trạm Tân Tri 1 (Lạng Sơn) 224mm, trạm Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 216mm…

Đại diện Trung tâm khí tượng cho biết so với đợt mưa bão Bualoi (bão số 10), trận mưa sáng nay có điểm chung là hội tụ gió kinh hướng của hoàn lưu hậu bão và đới gió Đông Nam ẩm của áp cao cận nhiệt đới gây ra vùng mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Theo vị này, điểm khác nhau là thời gian mưa do hoàn lưu bão Bualoi xảy ra từ sáng sớm và kéo dài đến chiều, còn đợt mưa sáng nay xảy ra chủ yếu trong sáng sớm và sáng.

Thống kê của Trung tâm khí tượng cho thấy cường suất mưa do bão Bualoi trong một giờ lớn nhất đo được tại Định Công (Hà Nội) là 101mm vào thời điểm 11-12h ngày 30/9, còn mưa sáng nay lớn nhất trong một giờ đo được tại Mễ Trì (Hà Nội) là 108mm vào lúc 5-6h.

Đến chiều nay Hà Nội còn hơn 100 vị trí ngập nước (Ảnh: Thanh Bình).

Với Hà Nội, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết đợt mưa ngày 30/9 gây ngập diện rộng hơn so với đợt mưa sáng 7/10.

Ngày 30/9, mưa lớn nhất tập trung ở khu vực nội thành và phía Bắc Hà Nội, lượng mưa phổ biến 200-300mm/24h; khu vực phía Tây và Tây Nam (Ba Vì, Xuân Mai, Chương Mỹ, Sơn Tây) mưa phổ biến 60-90mm.

Ngày 7/10, mưa lớn nhất cũng tập trung ở phần nội thành của Hà Nội gồm các khu vực Mễ Trì, Láng, Cầu Diễn, Hà Đông, Phú Lãm, Đông Anh; các khu vực Ba Vì, Xuân Mai, Chương Mỹ, Sơn Tây mưa nhỏ.

Theo thống kê, số điểm mưa trên 100mm trong ngày 30/9 nhiều hơn so với ngày 7/10.

Trung tâm khí tượng nhận định từ tối nay mưa giảm nhưng đến rạng sáng mai, khu vực phía Đông Bắc Bộ có thể có mưa trở lại.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam (Bắc Ninh) đang lên nhanh; mực nước các sông khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đang lên.