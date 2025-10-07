Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội lội nước, "thả tim" động viên học sinh học online

Sáng 7/10, lãnh đạo TP Hà Nội và một số sở, ngành đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn trên địa bàn.

Bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân

Sáng nay, hầu hết các trường ở Hà Nội đều chủ động cho học sinh nghỉ học và học online.

Đầu giờ sáng, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội, đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn tại Trường THCS Lý Thường Kiệt, Trường THPT Phan Huy Chú và Trường Mầm non Trung Hòa.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các lãnh đạo sở lội nước vào động viên các giáo viên Trường Mầm non Trung Hòa (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Tại các trường, ông Cương yêu cầu ban giám hiệu nhà trường theo dõi sát tình hình thiên tai, chủ động các phương án dạy và học bảo đảm an toàn, thuận lợi cho học sinh cũng như gia đình học sinh.

Ông Cương cũng yêu cầu ban giám hiệu các trường thống kê, có phương án thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các học sinh, giáo viên bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội "thả tim" động viên học sinh học online sáng 7/10 (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Tại Trường THPT Phan Huy Chú, Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo Hà Nội đã thăm hỏi, động viên học sinh, giáo viên đang dạy và học online.

Kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn tại khu vực trạm bơm Cầu Ngà sáng nay, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan vận hành tối đa công suất trạm bơm để chống ngập cho các khu vực xung quanh.

Ông Quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Công điện số 16 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về ứng phó bão số 11 (bão Matmo), bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Với các khu vực dân cư bị ngập sâu, ông Quyền yêu cầu các xã, phường phải bám sát, quan tâm, hỗ trợ người dân. Đồng thời, tìm mọi cách để thoát nước các khu vực bị ngập trong thời gian sớm nhất.

Hà Nội có hơn 120 điểm ngập úng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong chiều nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa ở khu vực Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội vào khoảng 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm; các nơi khác có mưa khoảng 20-30mm.

Dự báo tối 7/10, mưa giảm nhưng đến rạng sáng mai, khu vực phía Đông Bắc Bộ có thể có mưa và mưa vừa trở lại.

Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn tại khu vực đê hữu Cầu (Ảnh: Nguyễn Du).

Công ty thoát nước cho biết từ 0h đến trưa nay, trên địa bàn thành phố có mưa diện rộng, cường độ lớn, lượng mưa phổ biến 100-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to như tại Ô Chợ Dừa hơn 334mm, Hải Bối trên 348mm, Từ Liêm trên 248mm, Đại Mỗ trên 257mm, Phú Lương trên 222mm.

Trưa nay còn nhiều điểm ngập úng, trong đó lưu vực Tô Lịch đang ngập tại Huỳnh Thúc Kháng (ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng), Thành Công (Trước UBND Phường), Thái Hà…

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội và ông Nguyễn Thế Công, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cũng đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn tại nhiều khu vực trọng điểm.

Lưu vực sông Nhuệ đang có nhiều điểm ngập như ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Lê Đức Thọ (quảng trường Sân vận động Mỹ Đình), Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau KeangNam), Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện Lực), Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội), Hoa Bằng (ngõ 99).

Khu vực ngập úng cũng xảy ra tại các điểm như: Trần Cung (cây xăng A38), Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Nguyễn Trãi (Trường ĐHKH và NV - bên chẵn làn xe buýt), Quan Nhân, Quang Trung (trước Trường THPT Nguyễn Huệ), Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê), Yên Nghĩa (từ Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La).

Phố Xốm - đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát, Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (khu vực xung quang chợ Hà Đông), Đường Quyết Thắng, Tô Hiệu (trước Chi cục Thuế và tòa nhà HUD3), khu TT18, phường Phú La, Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Xiển, Yên Xá, Triều Khúc,…

Lưu vực Long Biên có nhiều điểm ngập như tại đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp MTĐT Gia Lâm), Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), gầm chui xe lửa phố Thiên Đức.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đến trưa nay, còn 120 điểm ngập úng, trong đó 29 điểm ngập nặng không thể lưu thông, hơn 90 điểm khác xe cộ vẫn có thể lưu thông.