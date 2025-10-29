Đất đá ập xuống trạm y tế, nhân viên trực đêm thoát chết trong gang tấc

Ông Hồ Ngọc Văn, Bí thư Đảng ủy xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vụ sạt lở xảy ra khoảng 3h ngày 29/10.

Thời điểm này, mưa lớn khiến đất đá từ ngọn núi phía sau trượt xuống, tràn vào khuôn viên Trạm Y tế Trà Xinh, xã Tây Trà làm sập nhà xe và toàn bộ mái che phía trước.

Sạt lở núi tại Trạm Y tế Trà Xinh bị sạt lở (Ảnh: Chí Anh).

“Khi đó, một nhân viên y tế đang trực đêm tại trạm. Nghe tiếng đất đá đổ vào, người này lập tức chạy ra ngoài, may mắn thoát nạn ngay trước khi phần mái che sập xuống”, ông Văn nói.

Tại hiện trường, đất đá phủ dày trong khuôn viên trạm, vùi lấp nhiều vật dụng. Mái che và nhà xe bị hư hỏng nặng.

Chính quyền địa phương đã phong tỏa khu vực, căng dây cảnh báo nguy hiểm và yêu cầu cán bộ y tế tạm thời di dời đến nơi an toàn.

Nhà xe bị đất vùi lấp của trạm y tế bị vùi lấp (Ảnh: Chí Anh).

Theo ông Văn, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều điểm trên địa bàn tiếp tục sạt lở. Các tỉnh lộ 622B, 626 và nhiều tuyến đường vào thôn của xã Tây Trà đã bị chia cắt hoàn toàn, giao thông tê liệt.

Theo báo cáo mới nhất của Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, trong nhiều giờ qua, toàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa đo được phổ biến từ 310mm đến 930mm.