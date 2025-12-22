Khánh thành ngôi nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” sau 17 ngày xây dựng

Ngày 22/12, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà ở đến gia đình ông Cao Cà Yên (người Raglai, trú tại thôn Tà Giang 2, xã Tây Khánh Sơn). Ngôi nhà được hoàn thành sau 17 ngày thi công khẩn trương trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động.

Trước đó, trong đợt mưa lũ tháng 11, căn nhà của gia đình ông Yên bị đất đá sạt lở vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn, khiến cuộc sống lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành ngôi nhà tặng gia đình ông Cao Cà Yên (Ảnh: Minh Châu).

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã huy động lực lượng, tham gia hàng trăm ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ xây dựng lại ngôi nhà, góp phần giúp gia đình ông Yên sớm ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, có diện tích gần 40m2, gồm phòng khách, 2 phòng ngủ, khu bếp và nhà vệ sinh, phù hợp với điều kiện địa chất, địa hình khu vực triền núi. Công trình còn được thiết kế thêm thềm và mái hiên rộng phía trước, bảo đảm phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc Raglai.

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân tặng quà đến gia đình ông Cao Cà Yên (Ảnh: Minh Châu).

Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân, cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực thi công trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm chất lượng công trình, giúp gia đình ông Yên sớm ổn định đời sống, yên tâm vui xuân, đón Tết.

“Mỗi ngôi nhà được hoàn thành không chỉ là chỗ ở che mưa, che nắng, mà còn là mái ấm nghĩa tình quân - dân, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự gắn bó bền chặt của bộ đội Vùng 4 Hải quân với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đúng với phương châm “khi dân cần, khi dân khó có Bộ đội Hải quân”, Đại tá Minh nhấn mạnh.