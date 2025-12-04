"Làm sạch dữ liệu đất đai" đạt kết quả ngoài mong đợi

Trả lời phóng viên Dân trí tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 4/12, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, cho biết chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” đã kết thúc hôm 30/11.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an đã đồng bộ dữ liệu từ Trung ương tới địa phương được hơn 61 triệu thửa đất; 567.000 căn hộ chung cư đã được đồng bộ lên hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đang tiến hành đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia.

Trong khối lượng này, theo ông Phấn, đã “làm sạch, đúng, đủ” được 23,5 triệu thửa đất và hơn 500.000 căn hộ chung cư.

Phó Cục trưởng Mai Văn Phấn thông tin tại cuộc họp báo sáng 4/12 (Ảnh: Thế Kha).

Ngoài ra, qua thu thập từ người sử dụng đất và cơ quan quản lý, hơn 37,6 triệu thửa đất sẽ được tiến hành thu thập, làm sạch dữ liệu. “Bộ Công an đã xác thực về người sử dụng đất và thông tin qua căn cước, xác thực lần thứ 3 rồi. Chúng tôi đang yêu cầu địa phương làm sạch dữ liệu này”, ông Phấn cho hay.

Phó Cục trưởng Mai Văn Phấn khẳng định không phải thu thập đủ dữ liệu đất đai là xong, mà phải tiếp tục cho dữ liệu đó hoạt động liên tục để đưa vào vận hành khai thác.

Cục Quản lý đất đai đã báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng đề án hoàn thành các nhiệm vụ còn lại trong năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định kết quả thu thập được ngoài mong đợi.

“Kết quả này có giá trị rất lớn, tiền đề cơ sở để làm những việc liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Chúng tôi tin chắc rằng sẽ có tổng quan cơ sở dữ liệu về đất đai, đây là nguồn tài nguyên rất lớn”, ông Tiến cho hay.

Chiến dịch 90 ngày rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND tỉnh, thành phố triển khai từ ngày 1/9 đến ngày 30/11.

Cơ quan chức năng sẽ xác thực thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin về thẻ căn cước/căn cước công dân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Hơn 61 triệu thửa đất và 567.000 căn hộ chung cư đã được thu thập thông tin, làm sạch dữ liệu (Ảnh: NN-MT).

Kế hoạch cũng yêu cầu địa phương thu thập bản sao, bản chụp các loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất ở, nhà ở và thẻ căn cước của các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của 34 tỉnh, thành phố tập trung, thống nhất về Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại trung ương và kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, TAND, VKSND, các tổ chức chính trị - xã hội.