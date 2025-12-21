Hối thúc Sun Group nộp quy hoạch nâng cấp sân bay Côn Đảo

Liên quan đến kế hoạch nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Côn Đảo (TPHCM), Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) trình hồ sơ quy hoạch sân bay như cam kết.

Với vai trò là nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch, Sun Group cam kết hoàn thành nghiên cứu ban đầu về quy mô sân bay Côn Đảo trước ngày 5/9; tổ chức lập, trình duyệt hồ sơ nhiệm vụ, hồ sơ quy hoạch sân bay trước ngày 14/11.

Một máy bay ATR-72 đỗ tại sân bay Côn Đảo (Ảnh: Ngọc Tân).

Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa báo cáo về việc hoàn thiện sản phẩm tài trợ, dù Cục Hàng không Việt Nam đã đôn đốc, hướng dẫn về trình tự, thủ tục triển khai.

Theo đánh giá của Cục Hàng không, với thời hạn nộp toàn bộ sản phẩm trong quý IV, nhà tài trợ và tư vấn đã không hoàn thành. Việc chậm trình quy hoạch sân bay Côn Đảo kéo theo chậm trễ trong triển khai thủ tục điều chỉnh quy hoạch.

Bộ Xây dựng đề nghị Sun Group khẩn trương thực hiện cam kết tài trợ sản phẩm là hồ sơ quy hoạch sân bay Côn Đảo, báo cáo Bộ Xây dựng và Cục Hàng không trước ngày 25/12.

Quá trình xây dựng hồ sơ quy hoạch, doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM và các cơ quan, đơn vị để bảo đảm phương án quy hoạch sân bay phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của đặc khu Côn Đảo.

Sân bay Côn Đảo được nghiên cứu lấn biển để kéo dài đường băng (Ảnh: Google Maps).

Vào tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM) làm cơ quan có thẩm quyền kêu gọi nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án kéo dài đường băng sân bay Côn Đảo theo phương thức đối tác công tư.

Sau đó, Sun Group đã có văn bản đề xuất tài trợ sản phẩm là hồ sơ quy hoạch cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong bối cảnh thủ tục bố trí vốn Nhà nước để lập quy hoạch tốn nhiều thời gian, Bộ Xây dựng đã chấp thuận đề xuất của nhà tài trợ và giao Cục Hàng không hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng hồ sơ quy hoạch theo quy định.