Lo trạm thu phí quốc lộ 51 đổ sập, Sở Xây dựng TPHCM ra tối hậu thư

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng vừa có buổi họp liên quan đến việc tháo dỡ trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) vẫn chưa tháo dỡ trạm thu phí, dù cơ quan chức năng đã nhiều lần đề nghị, đốc thúc doanh nghiệp này thực hiện.

"Sở Xây dựng và các đơn vị đều nhất trí buộc phải tháo dỡ trạm. Đây là việc rất cần thiết, không thể không làm", ông Võ Khánh Hưng chia sẻ với phóng viên Dân trí sau cuộc họp.

Trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 qua địa bàn TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Theo đại diện Sở Xây dựng, trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 đã xuống cấp do không được bảo trì, sửa chữa. Một số hạng mục như trụ đỡ, mái che... có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

"Việc Công ty BVEC không tháo dỡ trạm thu phí là có hành vi đặt, để chướng ngại vật, vật cản trái phép trên đường bộ, vi phạm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ", lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM khẳng định.

Do đó, Sở Xây dựng TPHCM một lần nữa đề nghị doanh nghiệp khẩn trương tháo dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51, hoàn thành gấp trong tháng 12.

Trường hợp đến hết ngày 31/12 mà BVEC vẫn không thực hiện, Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo các đơn vị chủ động tháo dỡ trạm. Các vấn đề phát sinh có liên quan (nếu có), BVEC phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Sở Xây dựng TPHCM giao các phòng, ban phối hợp với lực lượng công an, cảnh sát giao thông, sẵn sàng tháo dỡ trạm thu phí T3 sau ngày 31/12 nếu Công ty BVEC không thực hiện.

Theo nhà chức trách, trạm thu phí T3 không còn chức năng khai thác, nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ.

Các công trình này đang gây ra xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường và tiềm ẩn rất cao nguy cơ tai nạn vào thời điểm cuối năm.