Lực lượng cứu hộ vượt lũ đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn

Ngày 30/10, Công an xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ vượt qua vùng lũ đến bệnh viện.

Trước đó, ngày 29/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu, chia cắt.

Lực lượng chức năng xã Trà Giang đưa sản phụ vượt dòng lũ đến bệnh viện (Ảnh: Công an xã Trà Giang).

Lúc 14h50 cùng ngày, lực lượng công an nhận được tin sản phụ Đ.T.H. (trú tại thôn Đá Bàn, xã Trà Giang) có dấu hiệu chuyển dạ, cần được đưa đi cấp cứu. Tiếp nhận thông tin, Công an xã phối hợp UBND xã Trà Giang và người dân địa phương đến nhà sản phụ để hỗ trợ.

Do nước lên cao, lực lượng cứu hộ phải dùng ghe, áo phao và dây cứu hộ để đưa sản phụ vượt qua vùng nước lũ nguy hiểm ra tuyến đường an toàn. Sau đó, sản phụ được chuyển tiếp bằng ô tô để đến bệnh viện kịp thời.

Sáng 30/10, sức khỏe của sản phụ H. và thai nhi đã ổn định.