Vỡ đê sông Luật Lễ trong đêm, nhiều khu dân cư ở Gia Lai bị ngập

Ngày 19/11, ông Vũ Ngọc An, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, cho biết đê sông Luật Lễ, xã Tuy Phước bị vỡ trong đêm, khiến nước tràn xuống vùng hạ du gây ngập nặng.

Theo ông An, đêm 18/11, đê sông Luật Lễ bất ngờ vỡ làm nước lũ đổ về nhanh, gây ngập nhiều địa bàn dọc sông Hà Thanh như xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai giải cứu người dân ở vùng ngập lụt tại phường Quy Nhơn Bắc trong sáng 19/11 (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Nước lũ dâng cao bất ngờ trong đêm khiến nhiều hộ dân bị kẹt trong lũ. Nhiều người đã lên mạng xã hội kêu gọi lực lượng chức năng đến hỗ trợ ra vùng an toàn.

Từ đêm 18 đến rạng sáng nay, nước lũ tiếp tục lên nhanh, nhấn chìm nhiều khu vực hạ du. Lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai cùng chính quyền địa phương đã huy động phương tiện chuyên dụng tiếp cận các điểm ngập sâu, đưa từng người dân đến nơi an toàn.

Nhiều xã, phường ở khu vực Quy Nhơn bị ngập sâu do mưa kéo dài và vỡ đê Luật Lễ (Ảnh: Chí Anh).

Đến sáng 19/11, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức sơ tán 1.246 hộ dân với 4.270 lượt người ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải ngâm mình trong dòng nước chảy xiết nhiều giờ liền, các phương tiện được huy động chạy liên tục suốt đêm để kịp đưa người dân đến nơi tránh lũ.