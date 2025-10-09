Hình thành bản đồ những nơi cần cứu hộ

Lòng Huân nặng trĩu khi đọc dày đặc những thông tin về ngập lụt, nước lũ dâng cao ở nhiều tỉnh miền Bắc. Những mẩu nội dung viết vội, khẩn thiết cầu cứu của gia đình có người già, trẻ con đang mắc kẹt trong căn nhà ngập nước khiến anh xót xa. Nhưng chúng cũng nhanh chóng trôi tuột sau cú trượt tay lướt mạng xã hội của cộng đồng mạng.

23h ngày 7/8, điện thoại của anh nhận được tin nhắn từ chị Mai Anh - một người đang làm trong mảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI - về việc Thái Nguyên đang bị ngập sâu, nhiều tổ ấm bị cô lập.

Đây cũng chính là điều thôi thúc anh ngay trong đêm phải hành động, tạo lập một ứng dụng (app) để mọi người dễ dàng hình dung vị trí, khu vực có người dân cần cứu hộ.

Ứng dụng ra đời sau 5 giờ tắc đường của anh Huân (Ảnh chụp màn hình).

Ứng dụng này hiển thị thông tin chi tiết về vị trí, tình trạng, số điện thoại liên hệ của người dân đang gặp hoạn nạn. Tại đây sẽ lưu giữ thông tin đầy đủ, trực quan chứ không trôi nhanh như việc đăng tải trên các nền tảng xã hội.

Bởi theo anh này, khi đăng tin trên facebook, người dân cũng không biết những nội dung đó có đến được với lực lượng cứu hộ hay không.

Cũng thật ngẫu nhiên, ứng dụng này được xây dựng từ một app về ngập lụt do anh viết cách đây 1 tuần. Khi đó do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 Bualoi, Hà Nội ngập nặng. Khi chịu cảnh tắc đường 5 tiếng, anh đã nảy ra ý tưởng làm một bản đồ để trực quan hoá tình hình giao thông ngay trên ô tô cá nhân của mình.

"Tôi thấy có một thực tế khi lái xe gặp cảnh tắc đường, tài xế sẽ bật radio để nghe tình hình ùn tắc ở đâu. Tuy nhiên điểm giao thông mình cần quan tâm thì có thể họ đã điểm qua. Vì vậy, tôi muốn tạo một app có thể cập nhật nhanh các sự kiện giao thông gần đây", anh Huân chia sẻ.

Chỉ sau 5 giờ đồng hồ, lập trình viên với 10 năm kinh nghiệm đã cho ra đời phiên bản đầu tiên về ùn tắc giao thông. Khi truy cập vào đây, người dùng sẽ biết các địa điểm tắc đường do ngập lụt hay va chạm giao thông...

Từ nền tảng ứng dụng đã xây dựng cách đây 1 tuần, anh cũng có cơ sở hoàn thiện nhanh một ứng dụng mang tên "thông tin cứu hộ".

Ứng dụng cụ thể hóa các vị trí mà người dân đang cần cứu hộ (Ảnh chụp màn hình).

"Việc cứu hộ thì không thể chậm trễ, chính vì vậy tôi đã thức trắng đến 3h ngày 8/10 để hoàn tất việc chuyển đổi và xử lý dữ liệu, phục vụ cho việc trực quan hóa những khu vực có người dân cần cứu hộ", anh Huân cho hay.

Theo lập trình viên phần mềm này, vì hạn chế về quy định pháp luật liên quan đến mạng xã hội nên anh không thể cho người dùng đăng tin trực tiếp lên app. Thay vào đó, người dân cần hỗ trợ có thể bình luận trên bất kỳ mạng xã hội nào. Sau đó, hệ thống sẽ tự động tìm, kéo về, phân loại rồi đẩy lên bản đồ cứu hộ.

Người dân hoặc người thân đang cần cứu hộ sẽ để lại thông tin về số điện thoại liên lạc, tình trạng hiện tại, địa chỉ cụ thể. Thông tin này sẽ được tự động tổng hợp lên app.

Người bạn Mai Anh của anh cũng hỗ trợ đắc lực giúp app phân loại được các thông tin ngập lụt và cứu trợ của nhiều tỉnh thành miền Bắc.

Hàng nghìn người cần hỗ trợ

Nếu như với cảnh báo tắc đường và ngập lụt có khoảng 4.000 người truy cập/ngày thì ứng dụng cứu hộ vừa mới ra đời nhưng đã có khoảng 3.000 người dùng.

Anh Huân chia sẻ: "Nhìn vào con số này, tôi mới biết rất nhiều người dân cần đến sự hỗ trợ của lực lượng do ảnh hưởng của nước lũ dâng cao. Tôi cũng rất mong mỏi có thể bản đồ hóa địa điểm có người dân cần cứu trợ giúp các cơ quan sớm tiếp cận, đưa họ đến khu vực an toàn".

Anh Huân dự định tiếp tục phát triển ứng dụng này trong tương lai (Ảnh: NVCC).

Do sản phẩm được thiết kế trong thời gian ngắn, nam lập trình viên cũng phải bỏ tiền túi chi trả chi phí máy chủ và phí sử dụng bản đồ từ google. Tuy nhiên biết được từ tấm lòng của anh, cũng có nhiều đơn vị cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ bớt gánh nặng chi phí vận hành ứng dụng này.

Xuất phát từ bản đồ cứu hộ tại tỉnh Thái Nguyên, nhóm của anh Huân tiếp tục phát triển, mở rộng địa điểm cần cứu hộ ở tỉnh Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn...

Trong thời gian tới, anh Huân vẫn có dự định duy trì và phát triển hai ứng dụng này. Theo anh, ngập lụt là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, năm nào cũng có thể xảy ra thiên tai, bão lũ.

"Tôi cũng sẽ nâng cấp app này. Sau này khi ở đâu xảy ra thiên tai, thì ứng dụng này sẵn sàng có mặt để hỗ trợ đăng tải thông tin cứu hộ người dân tại những khu vực bị ngập lụt hay ảnh hưởng của thiên tai", anh Huấn chia sẻ dự định.