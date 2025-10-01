CSGT Hà Nội dùng ô tô đặc chủng chở người dân đi qua điểm ngập

Sáng 1/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết nhiều tuyến đường tại Hà Nội vẫn ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã huy động tối đa quân số, có mặt tại các điểm ngập để phân luồng và hỗ trợ người dân di chuyển qua điểm ngập.

Đội CSGT đường bộ số 7 chở người dân đi qua điểm ngập tại khu vực ngã ba đường Cầu Bươu - Xa La (Ảnh: Ngọc Tiến).

Sáng nay tại khu vực ngã ba đường Cầu Bươu - Xa La, nước ngập sâu 30-50cm, đoạn đường ngập kéo dài hơn 300m từ gần Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đến chung cư CT5 khiến nhiều người và xe máy di chuyển khó khăn. Đội CSGT đường bộ số 7 đã sử dụng ô tô đặc chủng chở người dân vượt qua điểm ngập.

Trung tá Vương Đăng Cường, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 7, cho biết đơn vị cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, túc trực tại các điểm trọng yếu để kịp thời xử lý tình huống và hỗ trợ nhân dân phòng ngừa rủi ro trong mưa bão.

Cảnh sát cũng hỗ trợ một tài xế ô tô đẩy xe qua điểm ngập (Ảnh: Ngọc Tiến).

Hiện nay lực lượng CSGT tiếp tục ứng trực tại các điểm ngập, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đi vào khu vực ngập sâu, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn giao thông.

Tại phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội), nước đã rút đáng kể nhưng vẫn còn nhiều ô tô chết máy không di chuyển được từ đêm 30/9.

Thiếu tá Lưu Văn Tuấn, Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, trong sáng nay, anh cùng Đại úy Đào Duy Tân và Đại úy Lê Văn Tiến được phân công làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông khu vực này.

Đội CSGT đường bộ số 3 hỗ trợ tài xế đẩy xe bị hư hỏng lên vỉa hè phố Nguyễn Lương Bằng (Ảnh: Ngọc Tiến).

Tại đây, CSGT đã phân luồng giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng, tổ công tác cũng hỗ trợ các chủ xe đẩy ô tô vào sát lề đường do ô tô bị ngập nước, hư hỏng, các phương tiện không di chuyển được.