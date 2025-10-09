Tài xế liên tục đỗ ô tô ngược chiều, người dân báo với Cục trưởng CSGT

Sáng 9/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt một nam tài xế có hành vi đỗ xe tại làn đường ngược chiều.

Chiếc ô tô con đỗ tại làn đường ngược chiều ở nút giao Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn (Ảnh: Cục CSGT).

Với vi phạm trên, tài xế ô tô sẽ bị xử phạt 900.000 đồng.

Trước đó, vào lúc 12h ngày 8/10, tại nút giao Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, ô tô con biển số 30E-452.xx do một nam tài xế đã đỗ xe tại làn đường ngược chiều. Người dân phản ánh sự việc cho biết, tài xế ô tô này thường xuyên đỗ xe như vậy, gây cản trở giao thông.

Cảnh sát lập biên bản với nam tài xế vi phạm (Ảnh: Cục CSGT).

Hành vi của nam tài xế sau đó bị người dân phản ánh tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT. Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 đã vào cuộc xác minh, xử lý trường hợp vi phạm.