Tài xế liên tục đỗ ô tô ngược chiều, người dân báo với Cục trưởng CSGT
(Dân trí) - Qua phản ánh từ người dân tới Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử phạt với tài xế ô tô vi phạm.
Sáng 9/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt một nam tài xế có hành vi đỗ xe tại làn đường ngược chiều.
Với vi phạm trên, tài xế ô tô sẽ bị xử phạt 900.000 đồng.
Trước đó, vào lúc 12h ngày 8/10, tại nút giao Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, ô tô con biển số 30E-452.xx do một nam tài xế đã đỗ xe tại làn đường ngược chiều. Người dân phản ánh sự việc cho biết, tài xế ô tô này thường xuyên đỗ xe như vậy, gây cản trở giao thông.
Hành vi của nam tài xế sau đó bị người dân phản ánh tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT. Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 đã vào cuộc xác minh, xử lý trường hợp vi phạm.
Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.
Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...
Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.