Thủ tướng thúc tiến độ để 19/12 kịp khánh thành sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 164 biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tại các công trình trọng điểm quốc gia.

Trong không khí thi đua sôi nổi kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thủ tướng gửi lời chúc mừng và biểu dương các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu và hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân đã, đang ngày đêm hăng say lao động trên khắp công trường trọng điểm quốc gia.

Mặc dù là những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nhưng theo Thủ tướng, tại các công trường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Vành đai 3 TPHCM, nút giao An Phú, metro Nhổn - Ga Hà Nội; Cảng hàng không quốc tế Long Thành; các dự án năng lượng, lưới điện 110kV và trung, hạ thế tại miền Nam…, hàng nghìn cán bộ, công nhân đã làm việc “3 ca, 4 kíp”, “làm việc xuyên ngày nghỉ, xuyên lễ, xuyên Tết”.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị nỗ lực thi công để kịp khánh thành sân bay Long Thành vào 19/12 (Ảnh: Phước Tuần).

Việc này khẳng định quyết tâm vượt qua khó khăn, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư các dự án, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trong năm 2025 là hoàn thành trên 3.000km đường cao tốc, trên 1.700km đường bộ ven biển, cơ bản hoàn thành dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và nhiều công trình hạ tầng chiến lược khác.

“Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cho biết các công trình, dự án đang trong giai đoạn nước rút, cao điểm, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, quyết tâm hoàn thành để kịp khởi công, khánh thành vào 19/12.

Trong đó, Thủ tướng đặc biệt lưu ý phải bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, vệ sinh môi trường, sáng - xanh - sạch - đẹp và chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng…

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai; các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và cung ứng nguồn vật liệu cho các dự án.

Thủ tướng nhắc nhở cần quan tâm, chăm lo đời sống, chế độ chính sách cho lực lượng công nhân, kỹ sư đang trực tiếp trên công trường.

Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bảo đảm khởi công, khánh thành các công trình vào 19/12, đặc biệt các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành…

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Chính phủ để tổ chức công tác khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng vào dịp 19/12.

Diện mạo kết cấu hạ tầng giao thông trên cả nước thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đến nay, cả nước đã hoàn thành 2.476km đường bộ cao tốc, các Cảng hàng không hiện đại như cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Điện Biên, các hệ thống cảng biển Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải, các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, TPHCM… Những kết quả này đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.