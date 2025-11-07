Doanh nghiệp đề xuất bỏ tiền sửa chữa cầu Sông Lô đang bị hư hỏng nặng

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, nhà thầu thi công xây dựng cầu Sông Lô (qua địa bàn xã Đoan Hùng) hơn 10 năm trước - Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng đề xuất được sửa chữa, khắc phục những hư hỏng của cầu bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. Đến nay, Phú Thọ chưa có phản hồi chính thức về đề xuất này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô (Ảnh: Công an cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ, cho biết cơ quan này đang chờ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ cung cấp hồ sơ, thông tin chi tiết về quá trình triển khai thực hiện, đầu tư xây dựng công trình cầu Sông Lô.

Phú Thọ đã giao Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng công trình, từ khảo sát, thiết kế đến thi công, giám sát, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Địa phương này cũng chỉ đạo tạm dừng đầu tư cải tạo, sửa chữa khắc phục hư hỏng của công trình cầu Sông Lô từ nguồn ngân sách nhà nước, trừ những công việc cấp bách cần phải thực hiện ngay để kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng, mức độ an toàn.

Diễn biến mới nhất về vụ việc, ngày 6/11 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô (thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, Phú Thọ), trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Khởi công xây dựng vào tháng 8/2010, cầu Sông Lô được tổ chức khánh thành tháng 3/2015. Cầu dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m.

Đây là một hạng mục thuộc dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng.

Trụ cầu Sông Lô trơ lõi thép, hư hỏng nghiêm trọng gây bức xúc dư luận thời gian qua (Ảnh: Công an cung cấp).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (cũ) là chủ đầu tư dự án. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ. Doanh nghiệp thi công xây dựng công trình là Công ty Udideco.

Sau khi báo chí thông tin về những hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Sông Lô đang được công an điều tra, website của Công ty Udideco tại địa chỉ https://udideco.com.vn không thể truy cập được.

Doanh nghiệp này có trụ sở tại tòa nhà văn phòng Intracom, phường Xuân Phương, Hà Nội và từng nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, đã tham gia nhiều dự án cầu đường, thủy lợi lớn.