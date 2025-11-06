Phú Thọ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm cầu Sông Lô hư hỏng, trơ lõi thép

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm vừa chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan báo cáo tình hình khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng). Cầu Sông Lô mới được đưa vào sử dụng được hơn 10 năm nhưng mới đây phát lộ những hư hỏng nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận.

Ông Liêm chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng để đưa ra các giải pháp khắc phục hư hỏng trong thời gian nhanh nhất.

Công an tỉnh Phú Thọ cùng cơ quan chức năng địa phương khám nghiệm hiện trường hư hỏng cầu Sông Lô (Ảnh: Công an cung cấp).

Sở Xây dựng Phú Thọ được giao chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để xử lý, khắc phục hư hỏng công trình cầu Sông Lô. Xác định, đánh giá toàn diện, chính xác về tình trạng hư hỏng, mức độ an toàn của cầu và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Phú Thọ quyết định điều chỉnh phương án tổ chức giao thông theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với thực tế, giảm thiểu khó khăn trong việc đi lại của nhân dân.

Sở Xây dựng Phú Thọ phải hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện những công việc trên trước ngày 10/11.

Trước mắt, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tạm dừng đầu tư cải tạo, sửa chữa khắc phục hư hỏng của công trình cầu Sông Lô từ nguồn ngân sách nhà nước, trừ những công việc cấp bách cần phải thực hiện ngay để kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng, mức độ an toàn và đưa ra giải pháp khắc phục (kiểm định, quan trắc…).

Trụ cầu Sông Lô trơ lõi thép (Ảnh: Công an cung cấp).

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ cung cấp, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng công trình (từ khảo sát, thiết kế đến thi công, giám sát, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng).

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ phải cung cấp hồ sơ, thông tin chi tiết về quá trình triển khai thực hiện, đầu tư xây dựng công trình cầu Sông Lô, gửi tới Sở Xây dựng.

Phú Thọ giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất bố trí kinh phí để thực hiện ngay công tác kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng, mức độ an toàn của cầu và đưa ra giải pháp khắc phục.

Cuối tháng 10 vừa qua, khi mực nước sông xuống thấp đã lộ ra hàng loạt móng cọc các trụ cầu Sông Lô, trong đó có trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra hốc lớn cao khoảng 2m. Một móng cọc lộ ra cốt thép gỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với VKSND tỉnh, Sở Xây dựng Phú Thọ cùng một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định và đang tiến hành điều tra, xác minh xử lý đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi công, vận hành cầu Sông Lô.

Cầu Sông Lô khởi công xây dựng vào tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015. Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m.

Cầu Sông Lô là một hạng mục thuộc dự án cầu sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng.

Cầu Sông Lô mới đưa vào hoạt động hơn 10 năm nhưng đã phát lộ những hư hỏng nghiêm trọng (Ảnh: Công an cung cấp).

Công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Phú Thọ làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ; đơn vị thi công xây dựng công trình là Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco).

Sau khi báo chí đăng tải thông tin công an đang điều tra về hư hỏng cầu Sông Lô, website của Công ty Udideco tại địa chỉ https://udideco.com.vn không thể truy cập được.