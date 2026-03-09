Lập hội đồng giải quyết tai nạn sà lan đâm hỏng cầu Ghềnh ở Đồng Nai

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng giải quyết tai nạn sà lan đâm, va vào cầu Ghềnh (Đồng Nai) thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM.

Chủ tịch hội đồng là ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc VNR; Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng giám đốc VNR; cùng các thành viên hội đồng là đại diện Cục Đường sắt, phường Biên Hòa, Trấn Biên (Đồng Nai) và các đơn vị chức năng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy (thứ 2 từ trái sang) thị sát hiện trường cầu Ghềnh (Ảnh: Hoàng Bình).

Hội đồng được thành lập với nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, tài sản; phối hợp với địa phương và các tổ chức, cá nhân giải quyết tai nạn; khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện sửa chữa công trình để khôi phục giao thông đường sắt trong thời gian sớm nhất.

Một trong những việc cần khẩn trương triển khai là đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu nhịp cầu Ghềnh. Trên cơ sở kết quả đánh giá, hội đồng báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương sửa chữa đột xuất (nếu cần thiết) các hạng mục bị hư hỏng bằng nguồn vốn phù hợp

Hội đồng cũng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong việc điều tra, lập biên bản khám nghiệm hiện trường (khi có yêu cầu); tập hợp hồ sơ, chứng cứ liên quan đến tai nạn.

Trước đó, sáng 9/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra trực tiếp hiện trường cầu Ghềnh (Đồng Nai) sau vụ tai nạn sà lan tông cầu Ghềnh.

Tại cuộc làm việc, cơ quan chuyên môn cơ bản đồng thuận phương án gia cố tạm cầu Ghềnh để sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam trước 10h ngày 12/3.